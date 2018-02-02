Эльвира Набиуллина не объяснила, почему не попала в «санкционный список»

Москва, , 19:38 — REGNUM Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина отказалась комментировать отсутствие её фамилии в так называемых «санкционных списках» США, куда попали практически все представители власти РФ, правительства во главе с премьер-министром, администрация президента, а также олигархи. Советник председателя ЦБ Ксения Муратова на вопрос журналиста пояснила, что данная тема «не относится к деятельности Центрального банка», сообщил корреспонденту ИА REGNUM участник встречи.

Не последовало ответа и на вопрос о том, изменит ли финансовый регулятор свою политику в части формирования золотовалютных резервов, а именно прекратит ли он финансировать американский госдолг через долговые обязательства.

«Поскольку у нас приближается «неделя тишины», мы уже избегаем вопросов, связанных с денежно-кредитной политикой», — отметила Муратова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, минфин США при формировании «кремлевского доклада» почему-то решил не включать в него ряд важных российских чиновников. Так, например, в нём числятся министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов РФ Антон Силуанов, большое количество бизнесменов, далеких от политики и занимающихся девелопментом, но при этом в него не вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина или глава Центра стратегических разработок, советник президента РФ по экономическим вопросам Алексей Кудрин. В докладе перечислены 114 политиков и чиновников РФ, среди которых все члены правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме этого, в список также были включены 96 бизнесменов РФ, состояние которых, по оценкам журнала Forbes, превышает 1 млрд долларов. Среди них глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

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