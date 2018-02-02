Москву назвали лидером по экономическим преступлениям: так ли это?

Москва, , 18:36 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации опубликовала статистические данные за 2017 год по преступлениям на территории России. Согласно статистике, за год было заведено более 2 млн уголовных дел. При этом большая часть преступлений была совершена в Москве и Московской области. Лидирует по количеству преступлений Москва — на её долю пришлось 10 430 зарегистрированных дел. По сравнению с 2016 годом цифра выросла на 11,8%.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат адвокатского бюро BGP Litigation Георгий Баганов 2 февраля, опубликованную статистику скорее можно назвать ведомственной отчётностью, чем оглашением списка экономических преступлений, и однозначно принять такой спорный «титул» для Москвы нельзя.

Так, для составления категорий преступлений (экономических, экстремистских, террористических и других) используется совместное указание Генпрокуратуры и других силовых ведомств. Согласно этому указанию, к экономическим преступлениям относятся не только очевидные, но и такие статьи УК РФ, как 169 («Воспрепятствование предпринимательской деятельности»), 184 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса»), ч. 2 ст. 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и даже злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

«Вторая причина — действия правоохранителей по выявлению, а вернее сказать, по иной оценке имеющихся правоотношений между предпринимателями. К сожалению, гражданские правоотношения нередко переходят в категорию уголовных. То, что вошло в обычай делового оборота, завтра может быть истолковано как нарушение. Имеются и обратные примеры, когда госорганы «не видят» состава преступления», — отметил он.

Адвокат также добавил, что негативный показатель в виде «криминальности» региона следует оценивать с оглядкой на несколько факторов. Во-первых, орган статистики учитывает лишь количество преступлений, но игнорирует количество преступлений на человека. Например, по данным Росстата, население Москвы составляет 12—13 млн человек, население Якутии — менее миллиона. Таким образом, если внимательно сравнить, то Москва окажется не на первом месте. Кроме того, уровень раскрытия преступлений (то есть фактически — качество работы правоприменителей) отмечается как положительный.

«По количеству наиболее серьёзных (тяжких и особо тяжких) преступлений столица не находится в числе лидеров. Ещё один фактор — это сумма ущерба. Отчасти она обусловлена тем, что многие бизнес-единицы и крупные предприятия стоят на налоговом учёте или имеют расчётные счета в банках столицы. Поэтому, особенно по экономическим преступлениям, формальным местом преступления иногда является столица, несмотря на, например, совершение действий в ином регионе», — подчеркнул Баганов.

Добавим, согласно данным с портала «Право.ру», число экономических преступлений в Москве стало рекордным за последние шесть лет. Ранее подобный всплеск нарушений бы зафиксирован в 2010 году (14 721 преступлений). При этом количество зарегистрированных дел за получение взятки в 2017 году сократилось на 20,5%, за дачу взяток — на 28,4%. Лидерами по коррупции в 2017 году стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область и Санкт-Петербург.

Кроме того, сократилось число тяжких (-13,7%) и особо тяжких (-14,8%) преступлений. Наркотические преступления, напротив, растут. В столице, по сравнению с 2016 годом, их зафиксировано на 14,8% больше. На незаконный оборот наркотиков в России приходится 208 681 зарегистрированных дел, при этом 18 762 преступлений было совершено в столице.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2017 года в России было зафиксировано 1 млн 30 тыс. преступлений. Лидером среди регионов стала Москва, где было совершено 71,9 тыс. преступлений.

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