От Владивостока до Калининграда: В ГД не верят в «криптовалютные офшоры»

Москва, , 17:41 — REGNUM Идея замминистра финансов РФ Алексея Моисеева создать офшорные зоны внутри страны для организованных торгов криптовалютами не даст никакого положительного результата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев 2 февраля предложил создать в РФ специальные офшорные зоны для организованных торгов криптовалютой. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что обмен криптовалют стоит вывести за пределы РФ, поскольку такие операции слишком рискованные. Моисеев, в свою очередь, предложил разрешить эти операции в некоторых регионах страны — в частности, во Владивостоке и Калининграде.

«Это ничего не даст. Ну и что, что это будет в Калининграде или во Владивостоке, это разве создаст дополнительные рабочие места? Криптовалюты торгуются по интернету, что даст эта идея? Дополнительное налогообложение?» — удивился Жигарев.

По его словам, вместо таких предложений сегодня нужно подумать о том, как урегулировать в РФ процесс майнинга, чтобы он был выгоден инвесторам и при этом работал на развитие экономики страны.

«Надо заниматься майнингом, правильным, грамотным и уверенным налогообложением майнинга, чтобы не загубить его в промышленных масштабах, чтобы дать ему толчок развития и чтобы государство получало свою долю прибыли с этого. Причём тут какие-то биржи по криптовалютам?» — заявил Жигарев.

Между тем, уверен он, такое предложение правительства появилось не просто так.

«Это желание напомнить, что мы занимаемся Дальним Востоком и Калининградом. Кроме этого, ничего разумного в этой идее нет», — подчеркнул Жигарев.

Законопроект о регулировке использования криптовалют и процедуры майнинга на территории РФ сегодня разрабатывается в правительстве. Как отмечали ранее депутаты профильных комитетов Госдумы, инициатива будет внесена в нижнюю палату парламента в феврале.