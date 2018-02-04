Республика Алтай и Алтайский край: что стоит за ростом турпотока

Барнаул, , 03:00 — REGNUM Власти Алтайского края и Республики Алтай считают темпы роста туристического потока довольно приличными. Достигнутый показатель в 5% связан с тем, что развитие туризма является одним из основных направлений развития, однако комплексная оценка дела включает в себя и другие аспекты. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

«Мы … и планомерно движемся в этом направлении, одновременно серьезно развивая и смежные отрасли экономики», — заявил глава Республики Алтай Александр Бердников.

Вместе с тем из официальных данных следует, что речь идет лишь об увеличении числа объектов размещения, — которые нередко становятся источником загрязнения окружающей среды. Не понаслышке знающий эти места фотограф Александр Тырышкин считает, что в Республике Алтай отсутствует экологическая культура, не работают проверяющие от муниципалитетов, от минприроды, мусор скапливается на берегах рек ‑ и не только. Президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий также уже указывал, что на ситуацию влияет «отсутствие должного надзора со стороны органов власти», «отсутствие механизма привлечения к ответственности со стороны тех же предпринимателей, около которых находится рекреационная территория».

За год в Республике Алтай с 804 до 907 выросло число всевозможных гостиниц, кемпингов, турбаз, турагенств и прочих предприятий, оказывающих туристические услуги, в то время как туристическая инфраструктура развивается не столь впечатляюще. При этом Алтайский край, весьма обделённый великолепными видами Алтайских гор, для достижения прироста в 5% пришлось сильно потрудиться, в том числе и над реализуемыми при поддержке федеральных ресурсов проектов: «Барнаул — горнозаводской город», туристско-рекреационные кластеры «Белокуриха», автотуристский кластер «Золотые ворота».

Каковы проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы при работе над этими проектами, читайте в статье: Два Алтая: чем завлекали и сколько привлекли туристов?

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