Экономику РФ ждёт спад – Михаил Делягин о прогнозе ЦБ

Москва, , 16:27 — REGNUM В 2018 году в России продолжат закрываться предприятия, а уровень жизни не перестанет падать, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 2 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Центрального банка РФ о том, что в наступившем году российский ВВП вырастет на 1—1,5%.

«Российская макроэкономическая статистика перестала что-либо показывать с ноября прошлого года, когда была проведена её реформа, — заявил Делягин. — С этого времени говорить о макропоказателях не имеет смысла, потому что они не выражают ничего. Можно привести немало примеров абсолютной неадекватности такой статистики, и речь не только о том, что она приукрашивает действительность. В определенные периоды она её очерняет. Например, в феврале прошлого года нам нарисовали промышленный спад из-за якобы 20-процентного сокращения потребления воды».

По мнению экономиста, вычисление ВВП превратилось в фиктивную процедуру, а что касается нынешнего прогноза ЦБ, то он означает, что рост будет таким же, как и в прошлом году, или немного медленнее.

«Прогноз правдоподобный, потому что в плюс работает более высокая цена на нефть и смягчение финансовой политики Банка России, — констатировал экономист. — 9 февраля снизят процентную ставку, но это повлияет только на финансовые спекуляции. Для страны в целом будет сохраняться режим искусственно созданного денежного голода. Прогноз ЦБ можно перевести на русский язык как: «Нам пока не удастся задушить российскую экономику до конца».

Что касается рядовых граждан РФ, то, по мнению Делягина, их ждёт снижение уровня жизни и закрытие предприятий.

«Население живёт в настоящей реальности, а не в том фиктивном мире отчётов, который нам демонстрируют Банк России и Росстат, — заметил экономист. — Произойдёт то, что подразумевал один известный нефтяной барон, сказавший: «Нефть подешевела только в 3,5 раза, поэтому бензин подорожает не более чем на 10%». Поскольку будет небольшой рост ВВП, то население ощутит некатастрофический экономический спад. Также усилится административный пресс».

Делягин подчеркнул, что безысходность экономической ситуации в РФ уже совершенно очевидна, и на показательные посадки коррупционеров народ больше не реагирует.

Кроме того, он пояснил, что ожидаемый новый виток санкций, прологом к которым стало появление так называемого «кремлёвского доклада» и соответствующего списка российской чиновников и бизнесменов, безусловно отразится на российской экономике.

«Проекты российских олигархов на Западе уже начали рушиться, — пояснил Делягин. — Западные корпорации стали бояться вести с ними дела. Уже проходят новостные сообщения, что рухнули те или иные проекты. Это будет дезорганизовывать бизнес олигархов в РФ, что тоже повлияет на ухудшение ситуации».

Вместе с тем он согласился, что цель новых точечных санкций, которые запланированы в отношении российских олигархов и чиновников, состоит в том, чтобы спровоцировать тех на верхушечный переворот. Именно угроза такого развития событий, по мнению Делягина, и была главной повесткой дня во время недавнего визита российских силовиков в Вашингтон.

Этот план, как считает экономист, не сработает, однако весь вопрос в том, когда именно будет сделана соответствующая попытка — сразу после выборов или же спустя какое-то время, за которое либеральная политика Дмитрия Медведева сделает ситуацию ещё безнадежнее и безысходнее.

Напомним, как стало известно 2 февраля, Центробанк РФ спрогнозировал рост российского ВВП в первом полугодии 2018 года на 1—1,5%. Эксперты ведомства отмечают, что рост экономики России в 2017 году оказался несколько ниже прогноза ЦБ в результате падения промышленного производства в конце года, что было вызвано разовыми факторами. В свою очередь, Росстат 1 февраля опубликовал оценку роста внутреннего валового продукта РФ за 2017 год (1,5%), что оказалось ниже прогноза правительства страны (2,1%) и ожиданий регулятора (1,7—2,2%).

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