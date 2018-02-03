Развитие украинской инфраструктуры: планы есть, а исполнители?

Киев, , 11:10 — REGNUM Планы развития инфраструктуры Украины демонстрируют ставший традиционным разрыв между желаниями и постмайдайнной экономической действительностью. О том, каковы новые инфраструктурные веяния на Украине, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Представление широкой публике программы «500−500−1000», предпринятое недавно премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, предполагает повышение безопасности дорожного движения в стране. Если всё пойдет в соответствии с программой, то 1000 км дорог будет построена, а еще больше 9000 км, уже существующих, будут улучшены. И сумма на эти расходы запланирована весьма серьезная — 322 млрд гривен (примерно 650 млрд рублей), или 32 млн гривен на 1 км дороги. Бюджетных из этих расходов только 176 млрд, а значит, программа не сможет стартовать, пока не будут набраны долги, необходимые для полного покрытия суммы.

Причем развитию подлежит в основном дорожная сеть западной части страны, в которой строительство дорог ближе всего к началу реализации. Поскольку выделяются средства, постольку и разворачивается борьба между желающими их освоить. Скажем, Ренат Ахметов как владелец компании «ДТЭК-Энерго» мог бы поучаствовать материалами, так называемыми золошлаками, снижающими себестоимость производства в дорожном строительстве до 30%. Но удастся ли ему пробиться, растолкав конкурентов?

Кроме вопроса о материалах, существует также проблема с исполнителями. Украинские компании страдают из-за недофинансирования, и речь идет о том, чтобы приглашать компании зарубежные. Принцип «сэкономили сейчас — получили крупную проблему в будущем» начинает сказываться не только в области дорожного строительства на Украине.

Как обстоит дело, например, на железной дороге? Читайте подробности: Поезд «Львов — Москва» подавил европейские пути Украины: обзор

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