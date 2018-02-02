Изымают вклады: АСВ обвиняют в коллекторских методах

Москва, , 12:12 — REGNUM Главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину просят вмешаться в ситуацию с участившимися обращениями Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в суд с исками против граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 февраля, обращение главе ЦБ направил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

О своём намерении попросить Центробанк вмешаться в ситуацию Нилов накануне сообщил ИА REGNUM. Глава комитета настаивает на проверке действий АСВ. Речь идёт об участившихся обращениях агентства в суд с тем, чтобы оспорить снятия клиентами проблемных банков средств со своих счетов. Ранее стало известно, что с клиентов банков, которые лишились лицензии или обанкротились, в судебном порядке взимают средства, которые они вывели со своих счетов до того, как банк прекратил функционировать. При этом достаточным основанием обращаться в суд для АСВ стало наличие в банке картотеки неисполненных платежей, то есть проблем с выплатами. Срок давности обналичивания средств при этом роли не играет.

Как отмечает Нилов, такие действия агентства «возмутительны» и требуют проверки. Он напоминает, что агентство было создано для того, чтобы гарантировать физлицам сохранность средств на счетах до 1,4 млн рублей в случае проблем у банка.

«Законность и правомерность действий Агентства в ряде случаев вызывает вполне обоснованные сомнения», — подчеркнул депутат в обращении.

Так, по его словам, в ходе так называемой чистки банков для оздоровления банковской системы пострадали многие игроки, которые ещё недавно считались успешными. Из-за участившихся скандалов уровень доверия граждан к сохранности своих вложений мог снизиться.

«Неудивительно, что даже намеки на возможные проблемы в том или ином банке заставляют вкладчиков изымать свои собственные (подчеркиваю) сбережения во избежание потерь денежных средств», — заметил депутат.

С другой стороны, по его словам, многие вкладчики даже не подозревает о подобных проблемах банка и снимают средства запланированно.

«Однако АСВ в таких случаях действует исключительно формально, ссылаясь на предписания регулятора по возврату снятых вкладчиком средств в банк в случае наличия картотеки неисполненных платежей на момент снятия. Получается, Агентство по страхованию вкладов выступает в странной роли государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо выполнения своих прямых функций — обеспечения сохранности их вкладов и принятия мер по защите интересов вкладчиков», — заявил Нилов.

По его словам, такая практика усугубляет кризис доверия граждан к банковской системе и заставляет их хранить сбережения вне банковских учреждений. Для того чтобы избежать таких последствий, Нилов предлагает ЦБ, наоборот, повысить сумму банковского вклада, который может быть застрахован государством, а также продумать защиту для юридических лиц, которая сегодня отсутствует.

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