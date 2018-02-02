Конфиденциальная информация? Нефть и газ в Якутии ищет «Росгеология»

с. Оргёт, Якутия, , 07:00 — REGNUM Без ведома жителей и глав расположенных рядом населённых пунктов «Росгеология» оценивает перспективы нефтегазоносности объектов в Верхневилюйском районе Якутии. Об этом депутату Госсобрания республики Ивану Шамаеву сообщили в региональном департаменте по лесным отношениям в ответ на его вопросы о том, кто и что ищет в лесах муниципалитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В тайге Верхневилюйского района работает масштабная геологоразведочная экспедиция, рассказали парламентарию охотники, случайно обнаружившие в ранее безлюдных местах порядка 40 единиц техники и широкую просеку, вдоль которой через каждые несколько километров стояли вагончики с людьми. При этом жители окрестных населённых пунктах не были уведомлены о намерении проводить разведочные работы.

«На территории Верхневилюйского района, в том числе возле села Оргёт, проводятся работы по размещению сейсморазведочных профилей для выполнения работ по объекту «Комплексные геофизические работы с целью изучения оценки перспектив нефтегазоносности, локализации прогнозных ресурсов УВ нефтегазоносных объектов юго-западной части Вилюйской синеклизы Якутии», — сообщили Ивану Шамаеву в департаменте охраны лесов региона.

По данным ведомства, площадь территории, на которой проводятся эти работы, составляет 356,1 га. Участок у департамента арендовала «Росгеология», поясняется в письме. Вырубленный при создании просеки лес находится в собственности Российской Федерации и будет продан через аукционы управлением Росимущества по Якутии, также уведомили депутата.

В «Росгеологии» корреспонденту ИА REGNUM пока не прокомментировали эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Шамаев интересовался у заместителя министра промышленности и геологии республики Виталия Калашникова, какие компании проводят изыскательские и другие виды работ (геологоразведочные, добычные и иные) на территории Верхневилюйского, Горного и прилегающих районов и по каким правоустанавливающим документам. Депутат также пытался узнать, какие цели преследуют эти компании, проводились ли экологические исследования перед началом этих работ и согласована ли деятельность в Верхоянском районе с министерством охраны природы и управлением Росприроднадзора по республике, проведены ли этнологические экспертизы.