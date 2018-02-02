Юань вновь «втоптал» доллар ниже плинтуса и продолжает стремительно расти

Пекин, , 06:48 — REGNUM Курс китайской национальной валюты продолжает семимильными шагами приближаться к психологической отметке 6,2 юаня за доллар США. Такой вывод можно сделать по сводкам китайского Центробанка от 2 февраля, опубликованным агентством «Синьхуа».

За прошедшие сутки юань укрепился на 160 базисных пунктов, до отметки 6,2885 юаня за доллар, что само по себе внушительно.

Однако, динамика курса выглядит куда более внушительно, если оценить ее на разных интервалах времени. С 29 января 2018 года юань подрос на 382 базисных пункта, преодолев психологический барьер 6,3 юаня за доллар.

Барьер 6,4 юаня был преодолен после 23 января, а рост на сегодняшний день составил аж 1124 базисных пункта. За чуть более чем два месяца, с 21 ноября 2017 года рост превысил 3471 базисный пункт.

Китайские эксперты отмечают, что рост курса китайской валюты вызван всесторонней финансово-экономической реформой, которая продолжается уже третий год. В ее цели также входила корректировка системы расчета курса валюты Поднебесной и прекращение оттока капитала за рубеж в виде неэффективных и неразумных инвестиций.

По словам экономиста Commerzbank Asia Чжоу Хао, успешное выполнение ряда поставленных задач также повлияло на изменение курса юаня. Он также уверен, что 2018 год ознаменуется ростом курса юаня к доллару США, отметив, что в 2017 году этот рост составил 6,72% в среднем за год.

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