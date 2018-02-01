В Литве официально признали, что деньги ЕС на дороги разворовывают

Вильнюс, , 16:28 — REGNUM По инициативе министерства коммуникаций и связи в Литве был начат аудит качества дорог государственного значения, который выявил нарушения. Результаты были представлены сегодня, 1 февраля, на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На первом этапе аудита были исследованы 10 отрезков разных дорог, после чего выяснилось, что только один из них соответствует требованиям качества. На 90% недавно отреставрированных дорог обнаружены дефекты. По оценке специалистов, последствия этих дефектов — сокращение времени обслуживания дорог на одну четверть, то есть на 5 лет.

«Первые результаты аудита качества дорог показали масштабы халатности и злоупотребления — 9 из 10 дорог некачественные. Это означает, что в них нужно будет инвестировать не по 20 лет, как планировалось, а по 15 лет. Можно сказать, что впустую были истрачены 20% инвестиций — около 5,5 млн евро. Это прямой вред государству и его гражданам. Нельзя больше относиться к этому с терпимостью», — сказал министр коммуникаций и связи Рокас Масюлис.

Все исследованные на первом этапе 10 отрезков дорог были отремонтированы в 2014—2017 годах, строительные работы на одном из них не приняты из-за уставленных существенных недостатков. В отношении ремонтных работ, общая стоимость которых — 22,35 млн евро, всё еще действует пятилетняя гарантия.

Самые частые нарушения — более тонкий слой дорожной конструкции, нежели того требуют нормативные документы (например, слишком тонкий защитный устойчивый к холоду слой дорожного покрытия или слишком тонкий слой щебенки в дорожной основе), в разных слоях дорожного покрытия использованы некачественные материалы, также возможны некачественно выполненные работы. Установлено, что всего на 10 отрезках из-за слишком тонкого дорожного покрытия было использовано на 3060 тонн асфальта меньше, чем должно было быть.

Эксперты установили последствия нарушений: на дорогах формируются ямы, заметно более быстрое старение покрытия, образуются трещины, на дорожном покрытии собирается влага, более заметно разрушительное влияние холода, снижается прочность. Дефекты асфальтового покрытия появляются, когда еще не закачивается гарантия, а предположительное общее время обслуживания дорог сокращается на 5 лет.

По данным дирекции автомобильных дрог Литвы, подрядчики должны будут исправить 9 из 10 исследованных отрезков дорог.

«В зависимости от характера и масштаба нарушений, подрядчики на некоторых дорожных отрезках в поврежденных местах должны будут проложить новую конструкцию дорожного покрытия, на некоторых отрезках — дополнительно проложить слой асфальтобетона, чтобы компенсировать недостаточную толщину слоев дорожной основы», — сказал глава дирекции автомобильных дрог Литвы Виталий Андреев.

Один из самых ярких примеров нарушений — реконструкция дороги №5223 Буйвиджяй-Лаворишкес-Кена на 00,00—8.67 км (подрядчик Kamesta), которая стоила 3,3 млн евро. Ремонтные работы на этом отрезке заняли в два раза больше времени, чем было указано в договоре (2 года вместо 11 месяцев), за это время подрядчик требовал соглашения относительно дополнительных работ, изменения условий договора, два раз просил продлить договор. По окончанию работ, во время техосмотра, местами были обнаружены отклонения от нормы толщины асфальтового покрытия более чем на 15%. Подрядчик не согласился с установленными дефектами и потребовал арбитражного исследования, но позже информировал, что исправил дефекты.

На дороге, которая была полностью отремонтирована в середине 2014 года, сейчас видны очевидные дефекты, а выполненное исследование показало, что в конструкции дороги слишком тонкий слой щебенки, в дорожной основе использованы материалы более низкой категории, загрязненность устойчивого к холоду слоя превышает позволительные нормы. Для исправления дефектов на этой дороге нужно будет проложить дополнительный слой асфальтобетона толщиной 3,5 см, что, по подсчетам экспертов, может стоить подрядчику около 250 тыс. евро.

Отмечается, что 10 исследованных дорожных отрезков реконструировали 6 разных подрядных предприятий: по 1 отрезку — Kamesta и Parama, по 2 — Kauno keliai, Kauno tiltai, Panevėžio keliai и Alkesta.

Сейчас аудит качества дорог продолжается — до 15 июня 2017 года планируется исследовать еще 23 участка реконструированных дорог. Исследования проводят Институт исследования дорог и транспорта, Институт исследования дорог Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса и Национальный институт изучения дорог и транспорта Швеции.

До июня также планируется провести более детальные исследования первых 10 объектов. На отрезках, где отклонения не превышают позволительную норму, но в гарантийный период уже обнаружены дефекты, будет проводиться анализ решений технических проектов. Также будут проведены исследования на предмет установления нарушений технологических процессов, будет оцениваться, как во время техосмотра контролировалось качество выполняемых работ. У подрядчиков потребуют исправить дефекты согласно рекомендациям дирекции автомобильных дорог Литвы.

С помощью аудита дорог планируется выяснить основные причины износа дорог государственного значения, возможные системные ошибки и гарантировать лучшее качество литовских дорог в будущем. Конкретные действия были выполнены уже в 2017 году: в нормативных документах позволительные отклонения от нормы толщины дорожного покрытия были снижены от 10 см до 3,4 см, Институт исследования дорог и транспорта перед сдачей проводит контрольные измерения каждой отремонтированной дороги.

По словам Андреева, с учетом полученных результатов аудита, планируется ужесточить контроль над прокладыванием дорог и ремонтными работами, усовершенствовать нормативные документы, пересмотреть администрирование договоров о подготовке технических проектов, повысить технические компетенции работников дирекции автомобильных дорог Литвы.

Напомним, что треть бюджета Литвы составляют дотации Евросоюза, а такие проекты, как ремонт или строительство дорог, зачастую практически полностью реализуются за счёт средств ЕС. В Литве неоднократно вспыхивают коррупционные скандалы вокруг неэффективного осваивания средств ЕС. Одним из самых ярких проектов, который финансирует как ЕС, так и европейские доноры, является проект полного демонтажа Игналинской АЭС, где сроки работ неоднократно сдвигались, проходили непрозрачные конкурсы, а уже сейчас официальный Вильнюс просит у ЕС дополнительно один миллиард евро, которого не хватает до полного завершения работ.