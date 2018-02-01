Привет «растущим» доходам украинцев: Эксперт о провале инвестиций в страну

Киев, , 15:52 — REGNUM Чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2017 году составил 2,307 млрд долларов, сообщает национальный банк страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает регулятор, это на 29,4% ниже аналогичного показателя за 2016 год на уровне 3,268 млрд долл.

Также в сообщении отмечается, что завершение большинства программ по рекапитализации банков привело к сокращению объема операций банков по переоформлению долга в уставный капитал до 0,6 млрд долларов по итогам 2017 года, против 2,1 млрд долларов в 2016 году. Без учета таких операций, подчеркивает НБУ, чистые поступления прямых иностранных инвестиций за прошедший год выросли на 26% до 1,8 млрд долларов.

Осенью прошлого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины может стать одной из самых успешных на континенте, но для этого необходимо создать ряд условий, в частности для инвесторов.

«Нам нужно создать условия, при которых предприниматели будут нормально себя чувствовать и будут на долгосрочную перспективу инвестировать средства в экономику нашей страны… Инвестиции в экономику — это рабочие места, это украинский продукт, развитие страны и инновации, заработная плата и повышение социальных стандартов», — подчеркивал глава правительства.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер констатировал, что украинские власти так и не смогли создать благоприятный инвестиционный климат в стране.

«Решение о преодолении коррупции должен принимать не госдепартамент США, а украинцы и украинский бизнес. Мы получаем информацию от американского бизнеса, который работает в Украине… страна до сих пор не восстановила все свои мощности. Очень хотелось бы создания хорошего бизнес-климата, который до сих пор в Украине не создан», — сказал Волкер.

Политолог Михаил Павлив в своем комментарии к этой статистике отмечает, что суммарные прямые иностранные инвестиции в экономику страны за четыре года «неслыханных реформ и свободы» составили около 9 млрд долларов, а суммарные прямые иностранные инвестиции при режиме Виктора Януковича составили 26,6 млрд долларов.

«9 против 26,6, комментарии излишни… Добавьте сюда продолжающийся спад промышленного производства — более 3% даже в сравнении с низкой базой 2016. Вспомните и о том, что отрицательный баланс торгового сальдо в этом году составил — минус 5,7 миллиардов долларов. Не забудьте, что в 2017 г. на треть сократилась розничная торговля. Привет «растущим» доходам украинцев, массово скупающим черную икру и золотые слитки», — иронизирует эксперт.

Также многие эксперты напоминают, что т.н. «инвестиции» уже несколько лет подряд появляются вследствие докапитализации украинских дочек иностранных банков, в первую очередь — российских, а инвестиций в чистом виде в украинскую экономику практически нет.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным государственной службы статистики, крупнейшим иностранным инвестором в Украину в 2016 году оказалась Россия. За отчетный период россияне вложили в украинскую экономику $1,667 млрд (около 38% всех иностранных инвестиций).