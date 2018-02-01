Дефицит электроэнергии в Литве ударил по инвестиционной привлекательности

Вильнюс, , 14:56 — REGNUM Литва входит в число тех немногих стран Центральной и Восточной Европы, которые не применяют так называемые льготы по налогу на энергетическую инфраструктуру в отношении крупных промышленных потребителей. Поэтому в Литве цены на электричество для предприятий, потребляющих много энергии, одни из самых высоких в Европе, говорится в выводах агентства по развитию прямых иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 февраля.

Это, в свою очередь, снижает инвестиционную привлекательность Литвы, и она проигрывает конкурентную борьбу за инвестиции в промышленные отрасли, которые создают наибольшую добавочную стоимость. Чтобы положение изменилось, Литва должна уменьшить налоговую ношу для крупнейших предприятий, применяя в отношении них льготы по пошлине за возобновляемые источники энергии — как это делается в большинстве стран Центральной и Восточной Европы.

К таким выводам пришло Investuok Lietuvoje, которое представило исследование «Предложения по улучшению инвестиционной среды для привлечения промышленности с высокой добавочной стоимостью».

С учетом выводов исследования, министерство энергетики подготовило изменения формирования и распределения бюджета услуг, соответствующих общественным интересам, на средства которого в основном финансируется развитие возобновляемых источников энергии. Новый порядок установления тарифов услуг, соответствующих общественным интересам, которые составляют примерно пятую часть от всей цены на электроэнергию в Литве, позволил бы уменьшить налоговую ношу для предприятий, которые в ходе деятельности интенсивно используют электроэнергию в промышленных секторах.

Производственные издержки занимают важное место среди факторов, обуславливающих выбор инвесторов, в какой уголок мира инвестировать. А цена на электроэнергию — один из основных критериев при сравнении расходов деятельности в разных странах.

Индекс производственного риска (Manufacturing Risk Index), составленный компанией Cushman & Wakefield в 2017 году, показал, что выбор производственных предприятий с высоким уровнем автоматизации в качестве объектов для инвестирования в основном обусловлен средой (40%), риском (20%) и расходами (40%). Инвесторы распределяют структуру расходов на четыре части: 40% стоимости расходов — цена на электроэнергию, 40% — трудовые расходы, 10% — строительные расходы и 10% — расходы по регистрированию собственности.

Исследование агентства Investuok Lietuvoje показало, что по этим критериям Литва в регионе выглядит как одна из самых непривлекательных стран для инвестирования в производство с высоким уровнем автоматизации.

По данным Евростата, в первом полугодии 2017 года стоимость электроэнергии для крупных промышленных потребителей в Литве была одной из самых высоких среди стран Центральной и Восточной Европы — 6,8 цента за киловатт-час. По этому критерию Литва занимает 7 место. Самая низкая цена для крупных промышленных потребителей в 2017 году была в Болгарии (5,3 цента за киловатт-час), от нее немного отстает Словения (5,6 цента). На третьем месте — Польша (6,1 цента), на четвертом — Румыния (6,2 цента).

Больше, чем в Литве, цены для крупных промышленных потребителей были только в Венгрии, Латвии и Словакии. Литва, Венгрия и Словакия не применяют льготы по пошлинам за возобновляемые источники энергии в отношении промышленных отраслей, потребляющих много электроэнергии, хотя это делают 7 из 10 стран региона — Болгария, Словения, Польша, Румыния, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия (с мая 2017 года) и Словакия. В странах, где применяются подобные льготы, стоимость электроэнергии чаще всего более низкая.

Исследование агентства Investuok Lietuvoje оказало, что тариф услуг, соответствующих общественным интересам, для лиц, потребляющих произведенную электроэнергию для своих нужд, за исключением производителей, в Литве составляет чуть ли не пятую часть (19%) от стоимости электричества. Между тем средняя цена на электроэнергию в литовской торговой зоне биржи Nord Pool в январе 2017 года составляла 53% от всей стоимость электроэнергии.

Услуги по распределению по сетям среднего напряжения составили 11%, тариф системных услуг — 8%, услуг передачи — 9% от всей стоимости электроэнергии. Часть энергетических налогов и пошлин в Литве — одни из крупнейших в Центральной и Восточной Европе. Наибольшую часть услуг, соответствующих общественным интересам, составляет пошлина, предназначенная для поддержания возобновляемых источников энергии.

Страны Центральной и Восточной Европы, которые конкурируют между собой за привлечение инвестиций, снижают цены на электричество для крупных потребителей, применяя льготы по пошлине за возобновляемые источники энергии. Например, в Польше промышленные отрасли, потребляющие много электроэнергии, освобождаются от части пошлин за возобновляемые источники энергии. В зависимости от интенсивности потребления электроэнергии, льготы составляют от 20% до 85%. Льготой могут пользоваться 940 предприятий (поэтому они каждый год экономят около 450 млн евро).

«Правда, соответственно растут расходы других потребителей», — отмечается в обзоре.

В Румынии льготы получают предприятия, которые в целом потребляют около 9 тераватт-часов энергии в год. Румыния применяет льготы по пошлине за возобновляемые источники энергии в размере 40%—85% в отношении промышленных отраслей, которые интенсивно потребляют электроэнергию.

В Словении схема поддержки применяется в отношении предприятий, которые потребляют более 1 гигаватт-часа электроэнергии в год. Льгота составляет 70% от пошлины за возобновляемые источники энергии. Предприятия, интенсивность потребления электроэнергии которых превышает 20%, платят пошлину за возобновляемые источники энергии, которая не превышает 4% от НДС предприятия.

В Латвии льгота составляет 85% от пошлины за возобновляемые источники энергии. Схема поддержки применяется в отношении предприятий, которые потребляют более 0,5 гигаватт-часа в год, а также в отношении предприятий, интенсивность потребления электроэнергии превышает 20% за последние 3 года, и в отношении еще некоторых предприятий.

Напомним, в Литве самый большой дефицит электроэнергии в регионе стран Прибалтики, страна вырабатывает менее 20% всей потребляемой электроэнергии, а остальную часть импортирует.