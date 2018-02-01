Транзит нефти через Белоруссию стал для России дороже

Минск, , 14:17 — REGNUM Стоимость транзита российской нефти через Белоруссию выросла на 6,7%. С 1 февраля вступило в силу постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) об увеличении тарифов на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам по территории страны.

Нефть поступает из России в Европу по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтраснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба». Так, транспортировка 1 тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава обойдется теперь в 307,19 рубля, по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — в 131,95 рубля.

Ранее официальный представитель российского оператора магистральных нефтепроводов «Транснефть» Игорь Демин сообщил об инициативе Минска поднять тарифы на 7,6%. Переговоры сторон привели к тому, что тарифы были подняты на 6,7%.

Тариф рассчитывается с учетом годовой инфляции на уровне около 10%. Москва предлагает отвязать формулу от этого показателя. В России рост цен в 2017 году составил 2,5%, в Белоруссии показатель составляет 4,6%.

Тарифы на топливо и его транспортировку — предмет спора Москвы и Минска. В начале 2016 года белорусская сторона настаивала на уменьшении цены за кубометр российского газа со $132 до $73. В ответ на сокращение Москвой поставок беспошлинной нефти Минск пригрозил увеличить тарифы на транзит нефти из России на 50%. В октябре того же года стороны договорились о восстановлении объемов поставок российской нефти и отказе от увеличения тарифов.

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