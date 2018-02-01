В России выросли выплаты для федеральных льготников

Москва, , 13:53 — REGNUM Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам увеличена в России на 2,5%. Изменение вступило в силу 1 февраля.

Входящий в ЕДВ набор социальных услуг также проиндексирован на 2,5%. Лица, которым положены федеральные льготы, могут получать его в натуральной форме или заменить денежным эквивалентом.

В настоящее время в России более 15,4 млн федеральных льготников. В их числе инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои социалистического труда и других категории граждан.

Ожидается, что с учетом индексации Пенсионный фонд выделит на все виды ежемесячных выплат 450,6 млрд рублей.

После индексации стоимость набора социальных услуг составила 1075,19 рубля в месяц. Считается, что из них 828,14 рубля предназначены для покупки необходимых медикаментов, на обеспечение путевки в санаторий с целью профилактики основных заболеваний — 128,11 рубля.

Еще 118,94 рубля в месяц компенсируют бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и проезд междугородным транспортом к месту лечения и обратно.

В 2017 году индексация ЕДФ также была проведена с 1 февраля. Размер выплаты тогда увеличился на 5,4% и достиг 1048,97 рубля. Таким образом, за год размер выплаты вырос на 26,22 рубля.