Чемпионат мира по футболу грозит экологической катастрофой для Волги

Астрахань, , 12:27 — REGNUM Перенос прохождения паводка из-за проведения чемпионата мира по футболу на более ранние сроки — недопустим. Об этом было заявлено на совещании службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области — мнение представителей науки, общественности поддержал и глава региона Александр Жилкин, сообщила 1 февраля пресс-служба правительства области.

С идеей о переносе срока пуска вода на более ранний выступили власти Волгоградской области. В конце декабря 2017 года, сообщает ИА REGNUM, на сайте госзакупок появилось объявление по поиску исполнителя работ «по подготовке обоснования режима попуска воды через Волгоградский гидроузел, обеспечивающего благоприятную санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку в подготовительный период и период проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года». Стоимость тендера — 4 млн 353 тыс. рублей. На участие в конкурсе поступило две заявки, данных о том, с кем заключен договор, пока нет.

Необходимость смещения начала пропуска воды объясняют необходимостью избавить участников и гостей чемпионата мира по футболу (в Волгограде состоится четыре матча) от такого неприятного явления, как мошка, которая появляется с началом схода воды и исчезает после того, как вода установится на одном уровне. Обычно мошка массово появляется в Волгоградской и Астраханской областях в начале июня. Подрядчику предлагается предложить режим паводка, который исключит «вылет имаго мошки на территории Волгоградской области в период с 15 мая по 15 июля 2018 г.», а также обеспечит «благоприятную водохозяйственную обстановку на территории Волго-Ахтубинской поймы и в дельте Волги». Также подрядчику предлагается определить риски «физической невозможности выполнения предложенного контрольного режима».

Между тем, по мнению ученых из соседней Астраханской области, смещение сроков паводка проблему мошки полностью не решит, а вот на экологии Волги может отразиться катастрофически. Так, более ранний пуск воды, считают астраханские специалисты, может негативно отразиться на нересте рыбы, на состоянии сельского хозяйства и даже коммунальной сферы, а также грозит необратимым изменением гидрологического цикла реки.

Заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Валерий Сегизеков заявил, что ранний сброс воды может принести урон для флоры и фауны региона.

«В борьбе с мошкарой ни в коем случае нельзя маневрировать водными ресурсами Волги. Потому что это не решит проблему мошкары, она всё равно будет. Но очень сильно пострадают и наши водные ресурсы, и всё, что с этим связано, — и рыбное, и сельское, и коммунальное хозяйство. Потому что изменится весь гидрологический цикл, который установился. Регулированный сток существует ведь уже не одно десятилетие», — пояснил профессор, доктор географических наук, председатель Астраханского регионального отделения географического общества Пётр Бухарицин.

«Это ущерб не только Астраханской области, но и Каспию», — поддержал позицию ученых астраханский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу 2018 года примут 11 российских городов, в том числе и Волгоград. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля. В Волгограде 18 июня сыграют сборные Туниса и Англии, 22 июня — Нигерии и Исландии, 25 июня — Саудовской Аравии и Египта, 28 июня — Японии и Польши. В Астрахани разместится тренировочная база для команд — участниц чемпионата.

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