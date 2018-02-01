К проекту воронежского метро предложено привлечь японские корпорации

Воронеж, , 09:53 — REGNUM Проект создания метрополитена в Воронеже в рамках российско-японского проекта обсуждался на заседании коллегии Министерства транспорта РФ в Москве 31 января. В заседании принял участие врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Глава региона выступил на заседании коллегии, прошедшем под председательством министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова, с докладом о развитии транспортной системы в регионе.

В частности, как рассказал Александр Гусев, сегодня годовой объем транспортных перевозок в регионе составляет 189,5 млн пассажиров. Это в два-три раза выше, чем в других регионах Центрально-Черноземного региона.

По словам врио губернатора, за два с половиной года действия ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Воронежской области сформировали законодательно-нормативную базу по пассажирским перевозкам, создали реестры региональных и муниципальных маршрутов. Приводятся в порядок автовокзалы, автостанции, кассовые пункты на дорогах региона, налажен мониторинг движения автобусов.

При этом глава региона обратил внимание на транспортные проблемы Воронежа. В числе решения этих проблем он назвал создание системы скоростного рельсового транспорта. Как напомнил Александр Гусев, Воронеж вошел в пилотную программу российско-японского сотрудничества — именно в ее рамках и был предложен проект легкорельсового метрополитена.

Однако, отметил врио губернатора, для принятия обоснованного и экономически выверенного решения по созданию системы скоростного рельсового транспорта необходима достаточно полная информационная и апробированная методическая база.

Глава региона выступил на коллегии с рядом предложений. В частности, провести в рамках Российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам работу по организации взаимодействия с японской стороной — чтобы привлечь к проектированию и строительству воронежского метрополитена японские корпорации.

Отметим, сегодня по территории Воронежской области проходят стратегические транспортные коридоры Север — Юг и Восток — Запад, важнейшие федеральные дороги М4 «Дон», Р 22 «Каспий», Р 298 «Курск — Саратов». Общая протяженность сети автодорог в регионе составляет около 29 тыс. км, в том числе 8,8 тыс. км — в региональной собственности. Сегодня в транспортной системе региона работает 750 маршрутов, на дороги выходят 3,1 тыс. автобусов. Областной центр — Воронеж — в 2012 году был признан городом-миллионником: сегодня численность его населения составляет 1,039 млн человек, а с учетом Воронежской агломерации 1,3 млн человек.