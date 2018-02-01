В 2017 году приток инвестиций на Украину сократился почти на треть

Киев, , 09:53 — REGNUM Чистый приток прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику снизился на 29,4% в 2017 году по сравнению с 2016 годом, заявили в Национальном банке Украины (НБУ), сообщает 1 февраля «Страна.ua».

Согласно сообщению, в 2017 году чистый приток прямых инвестиций из-за рубежа на Украину составил $2,307 млрд, тогда как в 2016 году этот показатель составил $3,268 млрд. По данным государственной службы статистики Украины, в 2016 году в украинскую экономику иностранные инвесторы вложили $4,406 млрд.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что 2017 год стал для Украины «годом инвестиций», поскольку зарубежные инвесторы «доверяют» украинской экономике и вкладывают в нее свои средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине приняли закон, который упростит иностранным компаниям скупать государственные объекты на Украине, подлежащие приватизации. Так, фонд государственного имущества Украины (ФГИ) представил список из около 200 наименований гособъектов, которые планируется продать.

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