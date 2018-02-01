Четверг, 1 Февраля 2018 года
04:04:44 МСК

Майдан начал отключать города от газа

Экономика

Что происходит с экономикой, когда в ней появляются «рыночные цены», но отсутствуют правила

3
Майдан начал отключать города от газа

Сергей Гуркин, 1 февраля 2018, 00:03 — REGNUM  

Фантастическая история произошла в начале этой недели в Киевской области. Во вторник, 30 января, специалисты «Киевоблгаза» отключили от газоснабжения целый город (Славутич) с населением в 25 тысяч человек. Причина — долги местных газоснабжающих предприятий, то есть не жителей, а посредников.

По новым правилам, введенным в 2015 году, если потребитель (местная компания) не может документально подтвердить оплату следующей партии газа, то снабжение прекращается. Продолжение потребления без подтверждения выкупленных объемов считается «несанкционированным отбором» и нарушением закона.

В час дня специалисты областной компании перекрыли вентиль. Дальнейшее развитие истории теряется во мраке. По одной версии, местные газовщики самовольно включили газ обратно, а областные его снова перекрыли и вызвали дежурить «аварийку». По другой версии, в жилых домах поддерживается минимально необходимая температура исключительно благодаря другой котельной, которая работает на биотопливе.

Интересно, что в том же Славутиче буквально прошлой осенью чуть не случилось такое же отключение. Местные власти тогда говорили, что денег у них хватит либо для того, чтобы заплатить за газ, либо для того, чтобы выдать зарплату бюджетникам. Выбирайте, мол, граждане — вам уже холодно или еще разок бюджетникам зарплату дадим?

У граждан — другая проблема. В Славутиче и ряде других городов, особенно на юге страны, в конце осени на полном серьезе обсуждали, нужно ли платить за центральное отопление или можно справиться как-нибудь без него. Как вообще такой вопрос может обсуждаться в центре Европы в XXI веке? Ответ прост: цена отопления со времен госпереворота выросла в несколько раз, и оно не всем по карману.

2
Центр обслуживания клиентов ПАО «Киевоблгаз»
Иллюстрация: Kv.104.ua
Центр обслуживания клиентов ПАО «Киевоблгаз»

Свои особые «отопительные» вопросы решают в средних и высших учебных заведениях. Еще в начале января стало известно, что ряд крупных киевских и провинциальных вузов отпустил своих студентов на каникулы до весны. Причина все та же: нет денег на протапливание всех помещений до приемлемой температуры.

Как они дошли до жизни такой? В последнее время майданные власти, как известно, закупают российский газ со словацкой наценкой, а уголь — в ЮАР и Пенсильвании. Но главная причина, по которой газ для населения подорожал в 10 раз, а квартплата выросла в 3−5 раз, не в этом. Цены довели до «рыночного уровня», потому что таково требование МВФ, полностью совпадающее с целями майданной власти. Их экономическая политика сводится к отъему у населения как можно большего количества денег.

Но красивые слова о невидимой руке рынка, которая сама все сделает, остаются словами. В ситуации, когда у граждане нет денег, а в экономике нет одинаковых для всех законов и правил, рука становится видимой и душит всех, кто попадается.

Большинство предприятий энергетической сферы принадлежат олигархам, а поскольку им же принадлежит и власть в стране, то они могут «договариваться» о том, что им нужно. Нарушения могут заметить, а могут и нет — как договоришься. Аналогичным образом часть промышленных потребителей тепла и газа могут претендовать на льготы, если «договорятся». То, о чем договорились, разумеется, уходит мимо налоговой службы.

Другими словами, у экономики отсутствуют правила и закономерности. Они не хорошие и не плохие — они просто не соблюдаются, а это значит, что их нет. Никто здесь не строит прочную систему. Западных кредиторов интересует только исправность механизма отъема денег для отдачи кредитов. Майданную власть интересует только скорость того же объема.

3
Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999
Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999

Попытка внедрения западной модели экономических отношений на рынке, где к этому ничто не готово, где нет ни обеспеченного потребителя, ни привыкшего к законопослушности пользователя, ни равенства всех перед законом — это прямой путь к самоубийству. Самоубийству страны и граждан, но не олигархов и не МВФ, конечно. Те застраховали свои риски.

Пока нечуждый энергетическим активам Петр Порошенко тратит полмиллиона долларов на новогодний отдых на Мальдивах, жители Славутича решают, что лучше: уже платить за газ или еще разок заплатить бюджетникам, уже включать трубы или померзнуть еще немного? Так выглядит внедрение западных ценностей в стране победившего майдана.

regnum author Сергей Гуркин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы ЖКХ Украины

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить