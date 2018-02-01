Майдан начал отключать города от газа

Сергей Гуркин, , 00:03 — REGNUM

Фантастическая история произошла в начале этой недели в Киевской области. Во вторник, 30 января, специалисты «Киевоблгаза» отключили от газоснабжения целый город (Славутич) с населением в 25 тысяч человек. Причина — долги местных газоснабжающих предприятий, то есть не жителей, а посредников.

По новым правилам, введенным в 2015 году, если потребитель (местная компания) не может документально подтвердить оплату следующей партии газа, то снабжение прекращается. Продолжение потребления без подтверждения выкупленных объемов считается «несанкционированным отбором» и нарушением закона.

В час дня специалисты областной компании перекрыли вентиль. Дальнейшее развитие истории теряется во мраке. По одной версии, местные газовщики самовольно включили газ обратно, а областные его снова перекрыли и вызвали дежурить «аварийку». По другой версии, в жилых домах поддерживается минимально необходимая температура исключительно благодаря другой котельной, которая работает на биотопливе.

Интересно, что в том же Славутиче буквально прошлой осенью чуть не случилось такое же отключение. Местные власти тогда говорили, что денег у них хватит либо для того, чтобы заплатить за газ, либо для того, чтобы выдать зарплату бюджетникам. Выбирайте, мол, граждане — вам уже холодно или еще разок бюджетникам зарплату дадим?

У граждан — другая проблема. В Славутиче и ряде других городов, особенно на юге страны, в конце осени на полном серьезе обсуждали, нужно ли платить за центральное отопление или можно справиться как-нибудь без него. Как вообще такой вопрос может обсуждаться в центре Европы в XXI веке? Ответ прост: цена отопления со времен госпереворота выросла в несколько раз, и оно не всем по карману.

Свои особые «отопительные» вопросы решают в средних и высших учебных заведениях. Еще в начале января стало известно, что ряд крупных киевских и провинциальных вузов отпустил своих студентов на каникулы до весны. Причина все та же: нет денег на протапливание всех помещений до приемлемой температуры.

Как они дошли до жизни такой? В последнее время майданные власти, как известно, закупают российский газ со словацкой наценкой, а уголь — в ЮАР и Пенсильвании. Но главная причина, по которой газ для населения подорожал в 10 раз, а квартплата выросла в 3−5 раз, не в этом. Цены довели до «рыночного уровня», потому что таково требование МВФ, полностью совпадающее с целями майданной власти. Их экономическая политика сводится к отъему у населения как можно большего количества денег.

Но красивые слова о невидимой руке рынка, которая сама все сделает, остаются словами. В ситуации, когда у граждане нет денег, а в экономике нет одинаковых для всех законов и правил, рука становится видимой и душит всех, кто попадается.

Большинство предприятий энергетической сферы принадлежат олигархам, а поскольку им же принадлежит и власть в стране, то они могут «договариваться» о том, что им нужно. Нарушения могут заметить, а могут и нет — как договоришься. Аналогичным образом часть промышленных потребителей тепла и газа могут претендовать на льготы, если «договорятся». То, о чем договорились, разумеется, уходит мимо налоговой службы.

Другими словами, у экономики отсутствуют правила и закономерности. Они не хорошие и не плохие — они просто не соблюдаются, а это значит, что их нет. Никто здесь не строит прочную систему. Западных кредиторов интересует только исправность механизма отъема денег для отдачи кредитов. Майданную власть интересует только скорость того же объема.

Попытка внедрения западной модели экономических отношений на рынке, где к этому ничто не готово, где нет ни обеспеченного потребителя, ни привыкшего к законопослушности пользователя, ни равенства всех перед законом — это прямой путь к самоубийству. Самоубийству страны и граждан, но не олигархов и не МВФ, конечно. Те застраховали свои риски.

Пока нечуждый энергетическим активам Петр Порошенко тратит полмиллиона долларов на новогодний отдых на Мальдивах, жители Славутича решают, что лучше: уже платить за газ или еще разок заплатить бюджетникам, уже включать трубы или померзнуть еще немного? Так выглядит внедрение западных ценностей в стране победившего майдана.