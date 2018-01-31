Рыбный передел на Северо-Западе?

Дмитрий Горбунов, , 14:45 — REGNUM

Федеральная Антимонопольная служба предъявила претензии Мурманской группе компании ФЭСТ в незаконном контроле иностранным гражданином. Группа ФЭСТ образована из компаний «Эридан», «Стрелец», «Таурус». По данным «Коммерсанта», ФАС считает, что компании были под контролем иностранного инвестора — Юрия Пруткова, проживающего в Швейцарии — до того момента, когда ФЭС получила права на вылов рыбы. По нашему законодательству с 2014 года после введения санкций иностранное участие в подобном виде деятельности требует одобрения правительства, чего сделано не было.

Интерес вызывает участие в этой истории Русской рыбопромышленной компании (РРПК), членами совета директоров которой являются Максим Воробьев и Глеб Франк.

РРПК недавно была в центре внимания в связи с инициативой об изменении правил на выдачу квот на вылов краба. Предлагалось изменение правил, за которым некоторые эксперты усмотрели интерес РРПК. Решения по изменению правил выдачи лицензий на вылов камчатского краба пока нет, но РРПК и без краба является крупным игроком на рынке ловли рыбы По итогам 2017 года РРПК планировала выловить более 300 тыс. тонн минтая и сельди. Но основные объемы вылова были у компании на Дальнем Востоке, а теперь ее интересует и регион Северо-Запада.

Примечательно, что РРПК предложила купить ФЭСТ незадолго до появления претензий у ФАС. По сведениям «Коммерсанта», РРПК предлагала выкупить компанию за 110 млн. долларов. Рыночная стоимость ФЭСТ до возникновения претензий ФАС оценивалась в 350 млн. долларов.

РРПК не в первый раз интересуется рыболовецкими компаниями, к которым имеет претензии ФАС. На Дальнем Востоке в 2012 году ФАС предъявила претензии компаниям «Совгаваньрыба», «Востокрыбпром», «Имлан» и «Пелагиаль», которые контролировались китайским акционером. РРПК выкупила все эти четыре компании, правда, в разные сроки, но не более года после возникновения претензий ФАС.

ФЭСТ пока отстаивает свою позицию в суде, но, по словам юристов, наблюдающих за процессом, позиция ФАС достаточно сильная.

РРПК активно развивается, и, хотя основной вылов рыбы российскими рыбаками на Дальнем Востоке почти в 2 раза больше, чем в северных морях, Северо-Западный регион достаточно большой по объему вылова, составляющего около 1 млн. тонн в год.

Если РРПК удастся приобрести ФЭСТ, компания достигнет уровня вылова в год около 550 тысяч тонн и станет крупнейшей в своем сегменте рынка.