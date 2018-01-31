Стойкое снижение младенческой смертности в Иркутской области — блеф?

Иркутск, , 12:34 — REGNUM Иркутская область стала единственной из всех сибирских территорий, где по итогам 2017 года зафиксирован рост младенческой смертности. Судя по данным, опубликованным Росстатом, сухими пятью процентами роста обозначена гибель 230 детей до 1 года. Но и в 2016 году детских смертей в области было довольно много — 224. В расчете на тысячу родившихся Иркутская область тоже показала самый большой по Сибири рост детской смертности — 112,9%.

Напомним, также в Приангарье зарегистрировано падение рождаемости — с 35,6 тысячи человек до 32 тысяч (на 10%). По этому показателю Иркутская область делит третье место в Сибирском федеральном округе с Новосибирской областью. Первое и второе заняли Тува (падение на 6% по сравнению с 2016 годом) и Забайкальский край (9,6%).

Интересно, что ещё летом 2016 года правительство Иркутской области заявляло, что в регионе «отмечается стойкая тенденция к снижению младенческой и неонатальной смертности».

Правда, конкретных цифр, подтверждающих это, в новости, опубликованной на официальном сайте, не приводится — указаны только абстрактные проценты. Впрочем, это не помешало заместителю министра здравоохранения Приангарья Елене Голенецкой рассказать об успешной работе Иркутского областного перинатального центра (ОПЦ) и порадоваться успешному оказанию специализированной медицинской помощи женщинам с тяжёлыми патологиями, а также выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела (от 500 граммов).

В целом по Сибири ситуация по младенческой смертностии улучшилась: в 2017 году погибло на 252 ребёнка меньше, чем в 2016 году (1530 против 1782 человек). Наиболее заметных результатов в этом вопросе удалось добиться Новосибирской области, где погибли 172 ребёнка, тогда как в 2016 году погибших было 236. В Кемеровской области, Алтайском крае и Хакасии младенческая смертность снизилась на более чем 30 человек.

Всего же в России за 2017 год умерли 9566 детей до года, что на 1855 человек меньше, чем в 2016 году (83,8%). Самой распространенной причиной их смерти стало критическое состояние в перинатальном периоде (4949). Далее следуют врождённые аномалии (2021).

Примечательно, что в 2017 году стало больше младенческих смертей от гриппа и ОРЗ: 100 против 89, случившихся в 2016 году.

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