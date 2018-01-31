От биткоина останется только «дырка от бублика»

Москва, , 12:20 — REGNUM Биткоин в очередной раз доказал свой спекулятивный характер, что лишний раз говорит о том, что такая криптовалюта долго не проживет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР).

Стоимость одного биткоина накануне продолжила свое падение и опустилась ниже психологической отметки в 10 тыс. долларов. В 2017 году курс криптовалюты показывал рекордный рост, увеличив свою стоимость более чем в 700 раз. В декабре стоимость одного биткоина достигла 20 тыс. долларов, однако затем курс цифровой валюты перешел к падению. Между тем, отмечает Жигарев, предугадать изменения такого спекулятивного капитала, как биткоин, сегодня практически невозможно.

«Когда речь идет о каких-либо спекуляциях, всегда очень сложно прогнозировать, что с ними будет, поскольку спекуляции на то и спекуляции, что их колебания могут быть очень большими и критичными, что вверх, что вниз. Всё зависит от игроков, есть крупные держатели биткоина, которые вдруг в какой-то момент их сбрасывают и образуют избыток биткоинов, поэтому его цена и падает. И наоборот», — заявил Жигарев.

По его словам, в случае с биткоином надо понимать, что это абсолютно спекулятивный инструмент, из которого кто-то успеет «выскочить вовремя», а кто-то потеряет все свои деньги. Однако, отмечает он, это не значит, что все криптовалюты будут развиваться по такому сценарию.

«В криптовалюты можно будет приходить серьезным инвесторам, и их можно будет использовать в качестве расчета, но только когда криптовалюты будут подкреплены реальными финансовыми активами. То есть сегодня это просто вопрос времени — когда на рынок выпуска криптовалют выйдут серьезные игроки», — считает Жигарев.

Так, по его словам, цифровые активы, которые будут подкреплены акциями крупных компаний, будут весьма интересны инвесторам, в частности еще и потому, что такие криптовалюты будут безопасны для вложений и не будут выступать в роли спекулятивного инструмента.

«Когда будет выпущены нормальные криптовалюты, подтвержденные активами, резких изменений курса из-за поведения инвесторов не будет, не бывает такого, чтобы нормальная валюта взлетала, условно говоря, на 1000%. А сегодняшние криптовалюты — это просто придуманные деньги, за ними ничего нет, поэтому они и закончатся дыркой от бублика», — полагает он.