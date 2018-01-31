ФАС предлагает вернуться к советской системе госзакупок для школ

Москва, , 12:09 — REGNUM Российские школы должны прекратить заниматься госзакупками самостоятельно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на заседании Совета Федерации, комментируя случаи закупок школами по 44-ФЗ продуктов питания по завышенным ценам.

«Учителя должны детей учить, а не заниматься госзакупками. Врачи лечить нас, а не заниматься госзакупками и так далее и так далее», — заявил Артемьев.

«Я не понимаю, почему у нас так происходит, что каждая школа занимается этим. Мне непонятно. Они не умеют этого делать. У них нет для этого ни технических средств, ни знаний законодательства. Они вообще люди с другой планеты, поэтому ни в коем случае нельзя так делать! Надо эту ситуацию менять — в законодательстве это давно разрешено, но не происходит», — подчеркнул он.

В частности, руководитель ФАС предложил вернуться к советской практике централизованной бухгалтерии.

«В советские времена была великолепная система — система централизованной бухгалтерии, когда РАНО/ГУНО на целые районы осуществляла соответствующие закупки, передавала в школы. Это унифицировало подходы, это были оптовые цены, и так правильно делали», — пояснил он.