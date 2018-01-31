Законопроект о продлении амнистии капитала внесен в Госдуму

Москва, , 12:06 — REGNUM Законопроект об амнистии капитала внесли в Госдуму депутаты, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января. Проект федерального закона подготовлен в целях реализации инициатив президента Российской Федерации Владимира Путина по продлению срока «амнистии капитала» в 2018 году.

Предлагается, в частности, продлить предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний на период до 1 марта 2019 года.

Также планируется освободить от обложения налогом на доходы физических лиц любые доходы в денежной и натуральной форме, которое получает физическое лицо при ликвидации контролируемой иностранной компании, в отношении которой такое физическое лицо является контролирующим лицом, если ликвидация такой компании завершена до 1 марта 2019 года.

Одновременно предлагается продлить сроки, в течение которых ликвидируемая контролируемая иностранная компания не признается налоговым резидентом Российской Федерации, а также в течение которых в доходы и расходы ликвидируемой контролируемой иностранной компании не включаются доходы и расходы от реализации активов контролирующему лицу такой контролируемой иностранной компании. Такой срок предлагается установить — 1 марта 2019 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в него вошли 210 чиновников и бизнесменов. Предполагается, что объявленные санкции будут способствовать возвращению капитала российского бизнеса обратно в страну. Планируется, что с марта стартует вторая амнистия капитала.

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