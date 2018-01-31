Сиденье с массажем, салон в коже: «Татагролизинг» закупает внедорожник

Казань, , 11:24 — REGNUM «Дочерняя» компания министерства земельных и имущественных отношений РТ — АО «Татагролизинг», известная тем, что выкупила активы обанкроченного агроходинга «ВАМИН-Татарстан», объявила ещё одну крупную автомобильную закупку. Компания планирует приобрести внедорожник Ford Explorer 2018 года почти за 3 млн рублей. Подведение запроса котировок запланировано на 12 февраля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания, зарегистрированная в посёлке железнодорожного разъезда Киндери Высокогорского района Татарии и созданная для финансовой аренды, планирует приобрести с конвейера белый полноприводный внедорожник Ford Explorer или его эквивалент. В требованиях указано, что обивка салона должна быть «чёрная кожа», отделку кожей должен иметь и руль. Тип трансмиссии закупаемого автомобиля — автомат. Также в комплектации должен быть двухсекционный люк на крыше, аудиосистема Premium Sony CD/MP3 мощностью 390 Вт с 12 динамиками, включая сабвуфер, семиместный салон с электроприводом складывания третьего ряда сидений и кожаной отделкой. Сиденья должны иметь электрообогрев, а сиденье водителя — память настроек. В салоне должна иметься фоновая декоративная подсветка с возможностью выбора одного из семи цветов, розетка 220V, адаптивный круиз-контроль, мультиконтурные сиденья водителя и переднего пассажира с функцией массажа и электрорегулировками в восьми направлениях, усовершенствованная система активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, система слежения за дорожной разметкой и удержания автомобиля в полосе движения, датчик дождя, система экстренного вызова Ford, совместимая с «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сроки поставки товара — в течение пяти рабочих дней после оплаты.

Напомним, в начале января 2018 года АО «Татагролизинг», в уставной капитал которого из бюджета Татарии только за 2017 год было вложено более 1 млрд рублей, объявило три тендера на закупку девяти автомобилей. Общая цена предыдущих тендеров — свыше 7,4 млн рублей. Семь из «лотов» — это Renault DUSTER 2018 года выпуска. На них планировалось потратить 6,481 млн рублей. Итоги тендеров уже подведены, новые автомобили «министерской» компании поставит ООО «Автотрейд», созданное в апреле 2016 года Айратом Сибгатуллиным. Общая цена семи лотов была снижена до 5,939 млн рублей.

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