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Сиденье с массажем, салон в коже: «Татагролизинг» закупает внедорожник

Экономика

Неделю назад «министерская» компания из Татарии уже объявила три закупки на приобретение девяти новых автомобилей общей стоимостью свыше 7,4 млн рублей. Сейчас АО «Татагролизинг» планирует приобрести внедорожник за почти 3 млн рублей

Сиденье с массажем, салон в коже: «Татагролизинг» закупает внедорожник
Этот господин уплатил за все! Карикатура

Казань, 31 января 2018, 11:24 — REGNUM  «Дочерняя» компания министерства земельных и имущественных отношений РТ — АО «Татагролизинг», известная тем, что выкупила активы обанкроченного агроходинга «ВАМИН-Татарстан», объявила ещё одну крупную автомобильную закупку. Компания планирует приобрести внедорожник Ford Explorer 2018 года почти за 3 млн рублей. Подведение запроса котировок запланировано на 12 февраля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания, зарегистрированная в посёлке железнодорожного разъезда Киндери Высокогорского района Татарии и созданная для финансовой аренды, планирует приобрести с конвейера белый полноприводный внедорожник Ford Explorer или его эквивалент. В требованиях указано, что обивка салона должна быть «чёрная кожа», отделку кожей должен иметь и руль. Тип трансмиссии закупаемого автомобиля — автомат. Также в комплектации должен быть двухсекционный люк на крыше, аудиосистема Premium Sony CD/MP3 мощностью 390 Вт с 12 динамиками, включая сабвуфер, семиместный салон с электроприводом складывания третьего ряда сидений и кожаной отделкой. Сиденья должны иметь электрообогрев, а сиденье водителя — память настроек. В салоне должна иметься фоновая декоративная подсветка с возможностью выбора одного из семи цветов, розетка 220V, адаптивный круиз-контроль, мультиконтурные сиденья водителя и переднего пассажира с функцией массажа и электрорегулировками в восьми направлениях, усовершенствованная система активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, система слежения за дорожной разметкой и удержания автомобиля в полосе движения, датчик дождя, система экстренного вызова Ford, совместимая с «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сроки поставки товара — в течение пяти рабочих дней после оплаты.

Напомним, в начале января 2018 года АО «Татагролизинг», в уставной капитал которого из бюджета Татарии только за 2017 год было вложено более 1 млрд рублей, объявило три тендера на закупку девяти автомобилей. Общая цена предыдущих тендеров — свыше 7,4 млн рублей. Семь из «лотов» — это Renault DUSTER 2018 года выпуска. На них планировалось потратить 6,481 млн рублей. Итоги тендеров уже подведены, новые автомобили «министерской» компании поставит ООО «Автотрейд», созданное в апреле 2016 года Айратом Сибгатуллиным. Общая цена семи лотов была снижена до 5,939 млн рублей.

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Государственные закупки

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