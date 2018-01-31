Развитие Сахалина: «полигон» от Трутнева и «безналоговая зона» Жириновского

Южно-Сахалинск, , 09:45 — REGNUM Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Сахалин предложил сделать регион «полигоном для отработки новых инструментов развития». Накануне другой российский политик — Владимир Жириновский — предложил начать масштабное развитие Дальнего Востока с Сахалина и «сделать там безналоговую зону», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Всего по предложению правительства рассмотрено 130 новых проектов. Речь идёт о строительстве школ, больниц, дорог, энергетических объектов, детских садов. Общая сумма вложений — более 25 млрд рублей», — сказал полпред президента в ДФО на совещании, посвященном развитию региона.

Трутнев также отметил, что решения по подавляющему большинству проектов приняты. Лишь по нескольким нет пока окончательного решения, но деньги на них резервируются.

При этом полпред пообещал, что 25 млрд рублей на сахалинские проекты поступят из федерального бюджета, — сообщило ИА «Сахалин. Инфо».

Полпред в ходе обсуждения развития региона особо подчеркнул, что необходимо не только реализовывать проекты сегодняшнего дня, но и смотреть в будущее — строить новые микрорайоны, чтобы ушло, наконец, старое ветхое жилье.

При этом полпред убеждён, что Сахалин сегодня «профицитен по бюджетной обеспеченности».

«Денег у бюджета Сахалинской области сегодня больше, чем у других субъектов РФ. Эти финансы можно пустить на то, чтобы обеспечить еще большее развитие. Речь о том, что Сахалин может стать своеобразным полигоном, на котором можно опробовать новые инструменты в дополнение к тем, которые сегодня уже применяются», — сказал Трутнев.

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В качестве экспериментальных инструментов на Сахалине чиновник предложил субсидировать ипотеку, сделать ипотечные ставки лучшими в России. Также Трутнев предложил субсидировать приобретение деревянных домов, снижение их стоимости, чтобы и предприятиям было выгодно строить, и людям покупать. Также полпред предложил улучшить условия для инвесторов, субсидировать им процентную ставку по кредитам.

Юрий Трутнев также отметил, что сначала региону необходимо определиться с наиболее важными направлениями. Правительству области и губернатору Олегу Кожемяко даны поручения совместно с Минвостокразвития эти направления определить.

«Если региону не будет хватать имеющейся нормативной базы, то федеральные власти изменят законодательство так, чтобы эти возможности появились», — подчеркнул полпред.

На встрече с островными журналистами Юрий Трутнев дал понять, что Сахалинской области не стоит прибедняться по поводу дефицита островного бюджета.

«Дефицит любого бюджета — это фокус. Вы настолько богаты, что можете себе позволить любые меры поддержки», — сказал чиновник.

Между тем буквально накануне облдума Сахалина сообщила, что дефицит регионального бюджета увеличится: с 10 млрд рублей до 12 млрд.

Прокомментировал вице-премьер и недавнюю инициативу хабаровского губернатора Вячеслава Шпорта, поддержанную Минтрудом РФ и Минвостокразвития, по поводу выделения приезжающим на Дальний Восток работникам 1 млн рублей:

«Все меры поддержки нужно рассматривать комплексно. Глупо думать, что если человеку дать 1 млн рублей, то он не поедет на Дальний Восток. А если дать пять — то точно приедет. Программу дальневосточного гектара, ТОРы, свободный порт тоже критиковали — «не будут участвовать, не будут брать» — при этом программы действенные», — считает Трутнев.

Полпред также подчеркнул, что не считает и не будет считать себя москвичом:

«Мы живем в Москве, но думаем о Дальнем Востоке», — сказал Юрий Трутнев.

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Сахалин в последние дни вообще был очень популярен у различных политиков. Так, в ходе своей пресс-конференции бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил масштабные реформы Дальнего Востока начать с островного региона:

«Начать с Сахалина! Безналоговая экономика! Освободить от призывов армию, ЕГЭ отменить везде! Но в первую очередь — там! Тогда больше молодежи поедет туда!» — заявил политик.

Идею безналоговой экономики в ДФО Владимир Вольфович продвигает не в первый раз. Напомним, ранее он уже предлагал такие меры на встрече с главой государства. И тогда политик упомянул Сахалин как некую пробную площадку:

«Там территория изолированная, население миллиона нет. Давайте начнем с Сахалина, попробуем, если пойдет хорошо, распространим дальше», — сказал лидер ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, о введении безналоговой зоны на территории ДФО для несырьевого бизнеса говорят многие эксперты.

«Хотите реального развития ДФО? Отмените налоги для несырьевого бизнеса. И речь не только о Сахалине — речь обо всем Дальнем Востоке. Особенно это актуально для малого бизнеса. Если человек открывает мини-пекарню, не надо брать налоги с пекарни — с закупок оборудования, вложений и выпечки хлеба. Пусть он заплатит налог с зарплаты и все. И примеров в мире множество — те же арабские страны, та же Норвегия. Есть примеры, они работают. В том, чтобы отменить налоги в в ДФО для малого бизнеса, нет ничего экстраординарного. Это отличное решение», — сказал кандидат экономических наук Максим Кривилевич.

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