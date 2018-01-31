33 несчастья: алтайские фермеры опасаются вымерзания посевов и разорения

Светлана Шаповалова, , 12:44 — REGNUM

Крестьян Алтайского края испытывают на прочность по всем фронтам. К рухнувшим ценам на зерновые культуры и росту цен на дизтопливо, отсутствию мер государственного регулирования рынка и проблемам с выплатами по кредитам добавилось новое испытание. Аномально холодная погода, когда столбик термометра опускался ниже минус 45 °C, хотя и терзала жителей региона чуть больше недели, но не могла не сказаться на ещё большем унынии некоторых аграриев: малоснежная зима представляет угрозу будущему урожаю. Всего в регионе озимые занимают 160 тысяч гектаров. Но, по данным ГТРК «Алтай», условия для их вымерзания сложились не менее чем в десяти районах края: Смоленском, Алейском, Курьинском, Рубцовском, Поспелихинском и ещё шести.

Мороз ушёл в землю

Первый удар посевы получили еще в начале зимы. При недостаточном количестве осадков (по данным синоптиков, снега этой зимой выпало всего 60−70% от нормы) глубина промерзания почвы на некоторых полях достигла полутора метров. Специалисты в таких случаях говорят: «мороз ушёл в землю», существующего снежного покрова недостаточно для термоизоляции.

Между тем начальник сельхозуправления Смоленского района Николай Анисимов полагает, что паниковать рано:

«Снежный покров, который есть сейчас, выдувается ветрами, но в целом ситуация пока нормальная. Самое страшное — это весенние перепады температур, ночью — 15 °C, днём +5…+7 °C. Это уже после того, как посев выйдет из зимнего анабиоза».

Как обстоят дела на самом деле, предстоит выяснить в ближайшее время агрономам: они проведут выборочные проверки на всхожесть.

Тем временем проблемы с реализацией зерновых в Алтайском крае по-прежнему не решаются. Крестьяне не хотят продавать плоды своего труда по ценам ниже себестоимости, но приходится.

Крестьян обобрали

Читайте также: Зерновая арифметика для государства: алтайский фермер разложил «полцены»

Руководитель крестьянской-фермерского хозяйства в Шипуновском районе Владимир Жданов подсчитал:

«В крае собрали 5 миллионов тонн зерна, а его цена держится на отметке 5 тысяч за тонну. Значит, в сравнении с прошлогодними ценами крестьян обобрали на 15 миллиардов рублей. И это только на пшенице. Цена также упала на гречку и семечку. Убытки сопоставимы с одной четвертой частью консолидированного бюджета Алтайского края — 25 миллиардов рублей! Если учесть, что край у нас аграрный и в сельской местности проживает 60 процентов населения, как вы думаете, за кого они пойдут голосовать?«

Напомним, кризис на зерновом рынке вынуждает алтайских аграриев сократить площади посевов зерновых и зернобобовых культур в наступающем сельскохозяйственном году.

Читайте также: Алтайские фермеры вынуждены сокращать посевные площади

Сегодня, 31 января, заканчивается срок выплат за взятые кредиты. Банки рассчитывают получить в виде процентов по ним порядка двух миллиардов рублей.

«По состоянию на 1 января 2018 года просроченная задолженность моего хозяйства Сбербанку составляла 360 тыс. рублей. Нас долгое время уверяли, что помогут, в том числе — с реструктуризацией кредитов. Но этого не произошло. А когда я уже принципиально не стал самостоятельно возиться с пролонгацией, не поверите, прошло всего несколько праздничных дней, а звонков от банка по поводу долга — более 30 поступило. Долги оплатил уже. Чтобы рассчитаться с банком и не портить кредитную историю, пришлось сдавать гречку по 6 рублей за килограмм, — это издевательство», — считает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Шипуновского района Алтайского края Владимир Жданов.

Известно, что некоторые фермеры начали распродажу своих хозяйств, используя, в частности, доску частных объявлений Avito.

Читайте также: Буханка с горечью: почём хлеб для народа?

Действительно, в числе предложений по оказанию помощи крестьянам, озвученных руководством Алтайского края в конце 2017 года, значилось и такое:

«Обеспечить финансовую стабильность аграриев могла бы пролонгация или реструктуризация взятых ими кредитов с последующей возможностью привлечения льготных займов».

Но, как пояснил ИА REGNUM начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов, этот инструмент не понадобился: земледельцы сами отказались, поскольку он автоматически лишает права пользования льготными кредитами.

Хотелось бы верить, что крестьянам хватит терпения вынести все 33 свалившиеся на них несчастья.

Читайте ранее в этом сюжете: По всем фронтам: алтайских аграриев разоряет государство и мошенники