Слуцкий: «Кремлевский доклад» подрывает диалог между РФ и США

Москва, , 10:53 — REGNUM Публикация минфином США так называемого «кремлевского доклада» подрывает возможность для диалога между РФ и США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Минфин США ранее опубликовал список чиновников и бизнесменов РФ, которых назвал близкими к президенту PФ Владимиру Путину. Так, в этом списке оказались 114 российских политиков, в том числе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также 96 бизнесменов РФ, среди которых глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Публикация «кремлевского доклада», куда вошло практически все руководство РФ и главы ведущих госкорпораций, подрывает возможность для дальнейшего диалога, который и так находится в своей низшей точке», — заявил Слуцкий.

Депутат особо отметил, что США приняли этот документ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». По его словам, попадание членов правительства и администрации президента, а также российских парламентариев в подобный список фактически «означает, что их открыто называют врагами США».

"Насколько я помню, мы не находимся в состоянии войны. Такая трактовка полностью нарушает все принципы межгосударственного взаимодействия. Это абсолютно беспрецедентно и вызывает большой вопрос, для чего и в расчёте на какие последствия это делается», — подчеркнул Слуцкий.

Читайте ранее в этом сюжете: Яровая: США вводят систему вирусного касания

Читайте развитие сюжета: Володин: Санкции приведут к консолидации общества