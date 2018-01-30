Яровая: США вводят систему вирусного касания

Москва, , 10:37 — REGNUM В Госдуме «кремлевский доклад» США назвали «экономической удавкой» и сравнили с вирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Минфин США представил «кремлевский доклад», в который вошли 210 чиновников и бизнесменов.

«Санкции — это удавка на международный бизнес, в том числе и бизнес Европы. Теперь США вводит систему вирусного касания, цель которой не скрывается — это система сдерживания других и преимущества только для одной страны. Америка открывает экономическую Гуантанамо для бизнеса по всему миру», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Она предлагает оценивать «кремлевский доклад» через призму заведомо преступной и недобросовестной логики.

«То, что в США называют доклад «кремлевским», — автоматически вытаскивает на свет их цель: вмешаться в избирательную кампанию», — указала депутат.

Другие государства должны понимать, что если политики США считают возможным шантажировать Россию, то у них есть только один «шанс на суверенитет» — это прекратить следовать спискам и указаниям Вашингтона», считает вице-спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» с 29 января будут готовы вводить санкции против любых лиц, которые осуществляют «существенный» бизнес с российскими оборонными и разведывательными организациями, список которых был опубликован в октябре.

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