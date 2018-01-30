ВЦИОМ: Профессионалы будут добиваться роста зарплат «шантажом»

Москва, , 10:26 — REGNUM В отличие от специалистов распространенных профессий, которым в обозримом будущем не стоит ожидать повышения зарплаты, профессионалы редких категорий смогут добиваться роста доходов «шантажом» руководства компаний, в которых они работают, заявил в интервью «Российской газете» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«В привилегированном положении находятся носители редких квалификаций, которых просто физических мало в стране, на рынке. И поэтому они могут, по сути, шантажировать руководство переходом в другую компанию или даже переездом в другую страну», — сказал Федоров.

По его словам, строительным рабочим и подобным им представителям массовых профессий не стоит рассчитывать на повышение зарплаты, так как работодатель всегда может заменить их на менее взыскательных работников или гастарбайтеров.

«Если же ты, скажем, программист высокого класса, то работодатель, скорее всего, будет вынужден идти тебе навстречу», — пояснил глава ВЦИОМ.

Он добавил, что у работодателя есть понимание об уникальности работников с высокими компетенциями, а поиск нового специалиста обойдется компании «еще дороже».

На основании такого подхода Федоров посоветовал желающим поправить свое материальное положение повышать квалификацию, только так можно обрести стабильный уровень дохода, несмотря на спад или подъем в экономике.

Читайте также: 77% жителей России любят свою работу

Ранее исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob опубликовал данные опроса, в соответствии с которым практически каждый второй работающий житель России (49%) просил повышения зарплаты в течение последних трех лет. При этом прибавку получила лишь половина обратившихся к начальству.

Читайте ранее в этом сюжете: Половина работающих жителей России просит прибавить зарплату