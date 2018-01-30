Всё больше граждан России могут объявлять себя банкротами

Москва, , 09:58 — REGNUM Заёмщики, имеющие на начало 2018 года возможность объявить себя банкротами, увеличили объем суммарного долга перед кредитными организациями до 31,76 млрд рублей. Об этом сообщают 30 января «Известия».

По данным исследования Национального центра банкротств (НЦБ), сообщает издание, размер такого долга перед банками увеличился к началу 2018 года вдвое. Также отмечается, что на 34% (до 1,7 млн руб.) вырос и средний размер «безнадежной» задолженности. По информации экспертов НЦБ, за 2018 год долги потенциальных банкротов могут увеличиться вдвое и достичь суммы 60 млрд рублей.

Одновременно выросло и количество жителей России, подавших заявления на списание долгов. За два года их число превысило 87 тыс. Если сохранится данный тренд, то к 2020 году количество потенциальных банкротов в России может вырасти в пять раз, предупредили аналитики.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, закон о банкротстве физлиц вступил в действие с 1 октября 2015 года. Лицо, взявшее кредит, может объявить себя банкротом через суд, если оно не способно исполнить кредитные обязательства на сумму от 500 тыс. рублей и более.

Когда заёмщик готов признать себя неплатёжеспособным, у него есть два варианта. Первый — полное списание долга, которое осуществляется после распродажи его имущества. Второй — реструктуризация долга. В этом случае решение принимает суд.

Отметим также, за первый год действия закона заявления на банкротство физического лица подали 9804 человека. К 2018 году количество таких граждан достигло почти 88 тыс. По данным НЦБ, к январю 2018 года в 85−90% случаев с жителей России полностью списывали долги.

Читайте также: Больше всего потенциальных банкротов ДФО живёт в Якутии и Приморье

Читайте развитие сюжета: Людям уже не хватает на жизнь — Михаил Делягин о должниках в РФ