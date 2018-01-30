«Серые» смартфоны окажутся в черном списке

Москва, , 08:44 — REGNUM Украденные и нелегально ввезенные в Россию мобильные устройства должны попадать в черный и серый списки реестра серийных номеров — IMEI-кодов, создание которого ранее обсуждалось в Совете Федерации. С такой инициативой выступила ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет 30 января «Коммерсантъ».

В белом списке, поясняют в АКИТ, окажутся гаджеты, разрешенные к ввозу и использованию в РФ. В сером — неуникальные IMEI, временно не запрещенные к использованию. В черный список внесут IMEI краденых устройств и тех, что ввезены незаконно.

Гаджеты из черного списка в ассоциации предлагают блокировать, серый список понадобится для перевода устройства в белый перечень. Для этого пользователю придется предъявить оператору связи документы, подтверждающие легальность покупки.

Предлагаемый реестр может быть сформирован на основе данных сотовых операторов, импортеров и абонентов. Его необходимо соотнести с мировой базой IMEI ассоциации GSM.

Регистрация ввозимых устройств поможет побороть серый импорт, считают в АКИТ. Так, одно устройство в год покупатель сможет ввезти в страну бесплатно, за второе его обяжут заплатить $20, за каждый последующий гаджет — $30.

Еще $40 придется выложить тем, кто не сможет подтвердить документами легальность ввоза устройства в РФ. В основном это касается смартфонов китайского производства — серый сегмент здесь достигает 10%, отмечает издание.

Свое предложение представители АКИТ направили председателю временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмиле Боковой. Копию получил и министр Открытого правительства Михаил Абызов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года инициативу по созданию базы мобильных телефонов на основе IMEI — международного идентификатора мобильного оборудования — поддержала Россвязь. При этом отмечалось, что сроки и стоимость создания базы IMEI будут зависеть от требуемого функционала и серверных мощностей.

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