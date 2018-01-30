Путин призвал обеспечить реальный рост зарплат в России

Москва, , 08:06 — REGNUM Обеспечить рост реальных доходов и зарплат жителей России призвал 29 января президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания Генерального соглашения на 2018−2020 годы между правительством, РСПП и Федерацией независимых профсоюзов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан», — сказал Путин.

Президент добавил, что данный призыв относится как к исполнительным органам власти, обеспечивающим оплату труда работников бюджетного сектора, так и коммерческим предприятиям, в которых условия для самореализации работников напрямую влияют на конкурентоспособность предприятий.

«Конкурентоспособность предприятий, их устойчивое, перспективное развитие прямо зависит от создания привлекательных условий для самореализации работников, от инвестиций в образование, здоровье, компетенции, в качество жизни», — сказал президент.

Путин напомнил, в настоящее время в различных секторах экономики занято свыше 70 млн жителей России, и, несмотря на период спада, некоторые из отраслей продолжают демонстрировать рост. Обеспечение устойчивого характера этой тенденции, по словам главы государства, является всеобщей задачей. Путин призвал депутатов оперативно принять необходимые поправки в законодательство, чтобы уравнять размер МРОТ и прожиточный минимум уже в мае текущего года.

Неделей ранее Росстат сообщил, что уровень реальных денежных доходов жителей России за 2017 год снизился на 1,7% по сравнению с 2016 годом.

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