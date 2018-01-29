Общественность Монголии добилась отмены повышения подоходного налога

Улан-Батор, , 11:59 — REGNUM Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сегодня, 29 января, выступил с заявлением по итогам состоявшейся в пятницу встречи членов правительства страны с рабочей группой Международного валютного фонда.

Главный итог переговоров — согласие МВФ на отмену повышения подоходного налога в стране. Таким образом налоги, оплаченные в январе 2018 года по новым ставкам, подлежат пересмотру и частичному возврату.

Еще одним из важных для страны решений является договоренность с МВФ о возможности повышения зарплаты государственным служащим. Правительство планирует пересмотреть зарплаты госслужащих в 2019 году.

Окончательное решение по этим вопросам будет вынесено после принятия соответствующих законов парламентом Монголии.

В своем заявлении премьер-министр страны Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что экономическая ситуация Монголии постепенно выправляется.

«В 2017 году реальный экономический рост составлял 4%. Нам нельзя обанкротить свою страну, имеющую великую древнюю историю. Поэтому мы выбрали путь сотрудничества с МВФ. Очевидно, что этот выбор был правильным. Агентство Moody’s повысило рейтинг Монголии с С до В. Это подтверждает то, что состояние нашей экономики улучшается. В 2017 году мы погасили долг Банка Развития в сумме 580 млн долларов, а также долг по «Чингис-бонду» в сумме 500 млн долларов. Мы перевели экономику из «реанимации». В этом году нам надо «выписать» экономику «из больницы «, и в 2019 году экономика «будет работать». Мы поставили диагноз, теперь нам надо лечить экономику. Устранить причину трудностей — политика нового правительства», — заявил премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух.

Также, по словам премьер-министра, нынешнее правительство намерено реализовать крупные проекты, в том числе постройку нефтеперерабатывающего завода. По расчётам правительства, если будет построен нефтеперерабатывающий завод, о котором в стране говорили более 20 лет, то в Монголии будет оставаться более 1 млрд долларов, а курс тугрика к доллару будет укрепляться. Также правительство планирует начать строительство автодороги, которая будет составной частью экономического коридора Монголия-РФ-КНР, отметил премьер-министр.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Монголия для преодоления экономических трудностей приняла решение участвовать в программе кредитования МВФ. Одним из условий выделения денег было внесение поправок в государственный бюджет 2017 года. Власти страны решили пополнить бюджет путем повышения ряда налогов, а также увеличения пенсионного возраста, что вызвало бурю протеста со стороны населения. Профсоюзы Монголии не раз организовывали многотысячные митинги и пригрозили правительству всеобщей забастовкой.

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