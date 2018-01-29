Экономика Украины: «сезонная глупость» официального Киева

Киев, , 06:27 — REGNUM О новостях приватизации, валютного и топливного рынка, а также о других последних событиях в украинской экономике пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Новый закон о приватизации, принятый Верховной радой, устанавливает два типа приватизации: большую и малую. Различие между ними как в сроках передачи в Фонд госимущества до продажи на аукционе (11 и 5 месяцев соответственно), так и в процессе. Объекты малой приватизации выставляются на продажу через электронную систему государственных закупок ProZorro, объекты большой — по традиционной схеме с оценкой и привлечением зарубежных советников. Водоразделом служит стоимость активов за минувший год: в случае, если она выше 250 млн гривен, то речь идет о большой приватизации.

Тем временем темпы девальвации гривны замедлились, однако сейчас поставлен исторический рекорд по ее низкой стоимости к рублю (1 рубль = 0,509 грн). По мнению экономиста Виктора Скаршевского, столь быстрое обесценивание национальной валюты Украины связано (помимо прочего) с сезонным фактором, который включает как падение валютной выручки от экспортеров (и одновременным повышением закупок импортеров), так и «сезонную глупость украинского правительства».

«Из года в год в одно и то же время (не 31 декабря, и не в баню), но так же в декабре, правительство расходует из бюджета в три раза больше денег, чем в среднем по году. Вся эта денежная масса попадает в экономику и преимущественно идет на закупку доллара, толкая его тем самым вверх», — говорит специалист.

Что еще происходит в украинской экономике и каков прогноз развития ситуации, читайте в статье: «Спасите, больше полугода без кредитов МВФ Украина не выдержит!»: обзор

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