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В Петербурге растет безработица

Экономика

Компании в Петербурге удвоили свой долг перед сотрудниками за 2017 год

В Петербурге растет безработица
Дарья Драй © ИА REGNUM
Екатерины

Санкт-Петербург, 26 января 2018, 20:50 — REGNUM  Долги петербургских предприятий и компаний перед сотрудниками выросли почти вдвое за 2017 год. Такие данные обнародовал Петростат, передает корреспондент ИА REGNUM.

К 1 января общая сумма долга достигла более 189 млн рублей, что в 1,9 раз больше, чем на 1 января 2016 года. При этом предприятия постарались хотя бы частично погасить долги за счет новогодних выплат зарплаты — сумма долга по сравнению с 1 декабря 2017 сократилась на 30%.

В Ленинградской области долги по зарплате составили 80,7 млн рублей к 1 января текущего года, это лишь на 14% меньше, чем на 1 декабря 2017-го.

Большая часть петербургских долгов приходится на предприятия обрабатывающего производства. Совокупно в отрасли сотрудникам не выплатили 113,3 млн рублей, из которых 96,2 млн рублей не получили работники на производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

Еще 57,5 млн рублей задолжали строителям и 18,4 млн рублей — работникам транспортной отрасли.

Кроме того, по данным Петростата, в городе выросло число официально зарегистрированных безработных. К 1 января официальный статус имеют почти 12 тыс. человек, в то время как в июне прошлого года таковых было чуть более 10 тыс. человек. При этом количество безработных по методике Международной организации труда превышает это число в пять раз. Заметим, количество безработных резко возрасло в последний месяц, только на 1 декабря 2017 года таковых было на 16% меньше.

В прошлом году больше всего востребованы специалисты в сфере строительства и градостроения, общественного питания, здравоохранения, охраны порядка, торговли, а также водители автомобилей, автобусов и троллейбусов. В число самых желанных у работодателей профессий вошли также швея, врач, медсестра, повар, дорожный рабочий, полицейский, инженер, менеджер в торговле.

Добавим, средняя номинальная зарплата в Петербурге по последним данным составляет 54,3 тыс. рублей.

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Безработица

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