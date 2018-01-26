Распродаём по плану: в Крыму ушёл с молотка коньячный завод

Симферополь, , 18:10 — REGNUM В Крыму продали земли и имущество Багеровского завода марочных коньяков за 41,2 млн рублей. Своей очереди на приватизацию ожидают почти все винные предприятия полуострова, сообщает ИА REGNUM 26 января.

По информации пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений РК, к аукциону были допущены два участника помимо арендатора: ООО «Алеф-Виналь-Крым», выпускающего коньяк под марками «Жан-Жак», «Клинков», «Дюльбер» и «Остров Крым», а также АО «Старокрымский».

"Начальная цена лота составляла 39,24 млн рублей. Победителем конкурса объявлена компания «Алеф-Виналь-Крым», которая приобрела за 42 млн рублей земельный участок площадью 53,8 тыс. кв. м и находящуюся на нём недвижимость. Договор купли-продажи должен быть составлен в течение пяти дней», — отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Оксана Лахина, предприятие одним из первых подготовило необходимые документы и прошло соответствующие процедуры.

«Есть поручение главы Республики, план приватизации, который мы должны выполнить. В соответствии с этим планом необходимо всех «винников» продать, поскольку их лишат лицензии, если они не выкупят производство. «Алеф-Виналь-Крым» были первыми, кто подготовил по процедуре все документы для приватизации», — отметила замминистра.

Она также уточнила, что в прошлом году план приватизации не удалось выполнить из-за бюрократических сложностей и административной медлительности.

«Дело не в санкциях, всё гораздо проще. Для того чтобы приватизироваться и выполнить обязательства, ГУПам нужно было прокадастрировать всё имущество, стать на учёт, получить право собственности за Республикой, чтобы мы могли это дело осуществить и т. д. Но к концу прошлого календарного года многие физически не успели этого сделать», — подчеркнула Оксана Лахина.

Напомним, в 2018 году крымские власти планируют заработать на приватизации государственного имущества до трех миллиардов рублей.

«В Государственном совете и на комитетах рассматривался вопрос об отчуждении имущества трёх санаториев — «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри». Именно акций, прошу не путать, в информационных материалах была указана номинальная стоимость акций, но никак не рыночная стоимость пакетов. Мы рассчитываем выручить порядка 2−3 млрд от продажи этих пакетов акций», — отмечала в конце прошлого года министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина.

Согласно документам, санаторий «Ай-Петри» оценили в 225 млн рублей, «Мисхор» — 111 млн рублей, «Дюльбер» — в 53 млн рублей.

В пояснительной записке к постановлению также отмечалось, что от приватизации государственной собственности РК, в бюджет поступило около 170 млн рублей, при установленном планом приватизации на 2017 год задании — 700 млн рублей. Недовыполнение плановых поступлений местные власти объясняют, прежде всего, низкой ликвидностью предлагаемого к продаже имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов поддерживает идею продажи всех винодельческих предприятий полуострова в частные руки по примеру завода шампанских вин «Новый Свет», который в сентябре 2017 года был продан за полтора миллиарда рублей дочерней компании банка «Россия» — ООО «Южный проект».

«Я сторонник того, чтобы продать их все, тем более что у нас эффективно работающих государственных мощностей по этому направлению нет и вряд ли будут. Всё равно система мотивации совсем другая», — высказал позицию властей Аксёнов.

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