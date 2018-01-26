Автора законопроекта о крипторубле Курбанова подозревают в личных мотивах

Москва, , 17:36 — REGNUM Предложение депутата Госдумы от фракции КПРФ Ризвана Курбанова создать в РФ крипторубль и национальную систему майнинга скорее всего продиктовано желанием депутата «попиариться». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявили главы профильных комитетов Госдумы.

Накануне Курбанов внес в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предложил создать в РФ национальную цифровую валюту и назвать ее «крипторубль». Такая валюта должна быть признана платежным средством и использоваться в качестве оплаты продуктов и услуг, уверен коммунист. Кроме того, он также предложил создать в РФ национальную систему майнинга такой криптовалюты.

Между тем, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР), вопрос регулировки майнинга и цифровых активов уже прорабатывается в Госдуме. Так, например, при комитете планируется создать специальный экспертный совет, который бы занимался прицельно разработкой законодательства о майнинге в РФ.

«Вопрос приобретает массовый характер, и закон по майнингу необходим. Но с точки зрения налогообложения, например, простые подходы тут не подходят, надо разработать особую систему налогообложения и подходить к этому вопросу взвешено и грамотно, чтобы понимать, о чём будет закон и вообще что такое майнинг», — подчеркнул Жигарев.

Такая же ситуация сегодня касается и криптовалют — разработка инициативы ведется в правительстве. В феврале документ планируют внести в Госдуму. Накануне Минфин уже опубликовал проект возможного закона, который обсуждается сегодня в ведомстве. Он, в частности, предлагает обязать инвесторов приобретать криптовалюты только через операторов. Как объяснял тогда глава профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, это связано с желанием обезопасить инвесторов и гарантировать им покупку криптовалют.

Между тем инициатива депутата КПРФ о введении на территории РФ крипторубля пока не встретила поддержки у глав профильных комитетов Госдумы, а наоборот, вызвала некое непонимание.

«Я даже не хочу это комментировать, всё выглядит как обычный пиар, инициатива есть, работа на уровне правительства и ЦБ идет, вместо того, чтобы включиться в работу, вносится новый документ. Ради пиара таких инициатив будет еще штук десять», — возмутился Аксаков.

Не высказал поддержки инициативе и Сергей Жигарев. Он подчеркнул, что не готов сейчас оценить инициативу крипторубля в целом, но не исключил, что автор законопроекта мог внести его в Госдуму исходя из личных мотивов.

«По поводу инициативы депутата КПРФ — понять, политически ли она ангажирована или носит под собой действительное экономическое обоснование, я смогу только когда документы поступят на рассмотрение в комитет», — отметил Жигарев.