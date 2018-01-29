«На поддержание штанов»: оборотная сторона «зарплатной» статистики

Астана, , 04:57 — REGNUM Экономические показатели благополучия населения принято прежде всего определять по размеру средней заработной платы. Часто этот показатель выглядит вполне удовлетворительно, но скрывает под собой не столь приятную картинку. Какие данные экономической статистики могут продемонстрировать неприкрашенную реальность, рассказывает автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

На примере Казахстана можно проследить, как неуклонный рост среднемесячной заработной платы не дает полноты картины. Если сравнивать ее с данными, учитывающими покупателную способность, так называемую среднемесячную номинальную, то окажется, что наилучшим годом казахской валюты тенге был 2013-й. А с тех пор уровень этого «золотого времени» до сих пор не достигнут вновь.

Но даже этот показатель — среднемесячная номинальная зарплата — все еще далек от реальных доходов граждан. Требуется учитывать массу дополнительных параметров для того, чтобы понять истинное состояние дел. Уклоняются ли граждане от уплаты налогов, верна ли статистика, учитывающая доходы, и какова сумма расходов? Последний вопрос является особенно важным, ведь что толку в повышении среднегодовых зарплат, если они год за годом уходят только на необходимые расходы, а накопления и инвестиции остаются за бортом? В таком режиме существования всё, что может сделать средний гражданин, это оставаться на плаву, заботясь «о поддержании штанов». И, наконец, вопрос, представляющий собой больное место для многих экономик самых разных стран: как учесть то, что не видно невооруженным глазом, — самозанятость и безработицу?

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