Треть расходов на повышение МРОТ вернется в бюджетную систему

Москва, , 16:37 — REGNUM Законопроект об уравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума предполагает достижения МРОТ суммы в 11 163 рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2018 г. минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 9489 рублей в месяц. С принятием закона МРОТ вырастет на 43% и достигнет размеров прожиточного минимума.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рублей в месяц», — говорится в тексте документа.

Реализация положений законопроекта, внесенного в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, коснется 3 млн человек, из которых 1,6 млн занято в государственных и муниципальных учреждениях, указывается в сопроводительных документах.

Подсчеты

Суммарные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 млрд рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 7,5 млрд рублей, а работников государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений — 31,8 млрд рублей, отмечается в финансово-экономической обосновании к законопроекту.

Потребность в дополнительных финансовых средствах на повышение заработной платы при увеличении минимального размера оплаты труда работников организаций реального сектора экономики в 2018 году составит 22,7 млрд рублей. При этом «треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц», отмечается в документах.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: Повышение МРОТ повлечет рост зарплат бюджетников