Володин: Повышение МРОТ повлечет рост зарплат бюджетников

Москва, , 16:01 — REGNUM Приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму повлечет повышение зарплат в бюджетной сфере. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму внес в Госдуму президент РФ. Решение коснется 3 млн человек, в случае принятия закона решение вступит в силу с 1 мая 2018 года.

«Конечно, решение коснется большого количества людей в дальнейшем, потому что это подвигнет и другие формы оплаты труда, особенно работающим в бюджетной сфере, к тому, чтобы разряды были повышены, и базовое решение приведет к последующим шагам по повышению заработной платы», — сказал Володин.

Никто не предполагал, что приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму станет возможным в такие короткие сроки.

«Конечно, никто не предполагал, что такое будет в кратчайшее сроки возможно, потому что наша страна только выходит из кризиса, связанного со стагнацией экономики, и несмотря на то, что у нас огромное количество проблем, президент ставит задачу именно благосостояния, благополучия населения», — подчеркнул Володин.

Предполагается, что 5 февраля законопроект обсудит комитет Госдумы по труду и соцполитике, инициатива будет вынесена на обсуждение палаты в первом чтении 7 февраля.

С 1 января размер МРОТ составляет 85% от минимального прожиточного минимума.

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