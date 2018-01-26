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ЕС: Украина не выполнила обязательств перед Энергетическим сообществом

Экономика

Украинские областные энергетические компании должны разделить свои сферы деятельности

Киев, 26 января 2018, 16:07 — REGNUM  Украина не соблюдает договор об Энергетическом сообществе, сообщает 26 января УНИАН.

Согласно сообщению, секретариат оценил эффективность проведения энергетических реформ Украиной, Албанией и Боснией и Герцеговиной и пришел к неутешительному выводу: страны недостаточно продвигаются в реформирования энергетики.

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Задача реформ в том, чтобы разделить сферы деятельности областных энергетических компаний, что должно создать конкуренцию на розничном рынке электроэнергии. Однако указанные страны не прописали требования Третьего энергетического пакета в своих законах.

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«Операторы электрических распределительных сетей трех стран до сих пор выполняют функции поставщика электроэнергии и компании, которая отвечает за ее распределение», — заявили в секретариате Энергетического сообщества ЕС.

Напомним, на Украине некоторые вузы объявили, что вынуждены закрыться до потепления, так как у них нет средств оплачивать отопление и электроэнергию. Как заявили в министерстве образования и науки Украины, в университетах «большая проблема с энергоэффективностью».

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Энергетика Украины
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