Вячеслав Володин ответил на Twitter-запрос посла США в РФ

Москва, , 15:45 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен ждать официального подтверждения информации о том, что посол США в Москве Джон Хантсман запросил встречи, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

«Конечно, надо ждать официальных решений, а не руководствоваться твиттером, тем более что есть у нас масса примеров, когда кто-то пишет за кого-то. Зачем обсуждать то, что официально пока еще нельзя подтвердить», — сказал Володин журналистам.

При этом он подчеркнул, что РФ выступает против двойных стандартов.

«А когда речь идет о том, что, с одной стороны, санкции объявляют, с одной стороны, соответственно, делают всё, чтобы свернуть торговлю, нарушают права и свободы граждан, относя к иностранным агентам и RT, и «Спутник», а потом говорят, давайте будем вести диалог… Может быть, надо вначале уйти от этих решений, а потом говорить о диалоге? Давайте дождемся официального документа», — говорит спикер Госдумы.

Володин уверен, что санкции — неэффективный подход в желании обсудить вопросы.

«Когда речь идет о введении санкций, нужно понимать последствия этого, и необходимо понимать, что Россия никогда не встанет на колени — кому бы это ни хотелось и как бы этого не хотели в США некоторые политики. Санкции — это неэффективный подход в желании обсудить вопросы, которые волнуют. Нужно искать другие формы, и отнюдь не такие недружественные. Только через диалог, только через доверие можно достичь результата», — заявил спикер Госдумы.

Посол США в Москве Джон Хантсман запросил встречи с руководителями кремлевской администрации, Совета Федерации и Госдумы РФ, правительства и ФСБ РФ, сообщает посольство США в России.

«Запрошены следующие встречи: премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред правительства Игорь Шувалов, глава администрации президента РФ Антон Вайно, первый замглавы администрации президента Алексей Громов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, министр энергетики Александр Новак, начальник Генштаба Валерий Герасимов», — говорится в сообщении в твиттере американской дипмиссии.

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