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Законопроект об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума внесен в Госдуму

Экономика

Закон может быть принят в феврале

Москва, 26 января 2018, 15:09 — REGNUM  Законопроект о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму внес в Госдуму президент РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В Госдуму президентом РФ внесен проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона о минимальном размере оплаты труда», — заявил Володин.

Предполагается, что при определении абсолютного размера МРОТ власти ориентируются на величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года.

Ранее Госдума приняла закон, предполагающий планировалось сделать это только в 2019 году.

С начала текущего года минимальный размер оплаты труда в России увеличился до 9489 рублей, что на сегодняшний день составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтруд подготовит законопроект об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума

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Повышение минимального размера оплаты труда

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