В Литве всё острее чувствуется дефицит рабочей силы

Вильнюс, , 13:20 — REGNUM

В Литве 37% предпринимателей страны сталкиваются с нехваткой работников, а каждый третий работодатель, находящийся в поисках новых работников, разочаровывается в их квалификации. Такие результаты показало исследование «Карта препятствий для бизнеса», инициированное банком Citadele, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 января.

Исследование также показало, что больше всего нехватку подходящих работников ощущают предприниматели Таурагского, Шяуляйского и Алитусского регионов — провинции Литвы.

По данным опроса предпринимателей, проведенного компанией Spinter tyrimai в 2017 году, 37% предпринимателей назвали нехватку работников самой серьезной проблемой бизнеса. Из-за этой проблемы страдают 56% предприятий, занимающихся производством, и 24% торговцев.

«В прошлом году в разных регионах страны стали реализовываться планы по развитию заводов, о планируемом развитии в Литве сообщили несколько крупных иностранных концернов. Пока что наша страна довольно удобна для бизнеса, так как в отдельных регионах у нас хорошо развита инфраструктура, должным образом оборудованы индустриальные зоны, сравнительно недорогая рабочая сила, но если и дальше будет так не хватать работников, мы рискуем лишиться привлекательности в глазах инвесторов», — прокомментировала результаты исследования директор департамента малых и средних бизнес-клиентов банка Citadele Гедре Кубилюнене.

По данным опроса, на нехватку работников жалуются 2/3 таурагских работодателей, по 46% руководителей алитусских и шяуляйских предприятий.

Также в ходе исследования выяснилось, что 29,3% литовских работодателей не удовлетворены образованием и компетенцией потенциальных работников.

По словам президента Литовской конфедерации бизнеса Валдаса Суткуса, не стоит этому удивляться — в Литве уже некоторое время подготавливается слишком мало представителей профессий, которые пользуются спросом, и эта ситуация исправляется очень медленно.

«По нашему мнению, ситуацию улучшила бы другая система финансирования университетов — если бы средства вузам выделялись с учетом показателей трудоустройства студентов по социальности. Если оценивать этот показатель вместе с нехваткой рабочей силы в конкретных секторах, можно создать регулярно пересматриваемую систему программ обучения, которая позволила бы подготовить нужных рынку специалистов и планировать потребность в них», — сказал Суткус.

Исследование показало, что не во всех регионах страны предприниматели сталкиваются с проблемой образования потенциальных работников. Меньше всего это актуально в Вильнюсском округе — только 14% работодателей недовольны образованием потенциальных работников. Между тем в Таурагском округе из-за этой проблемы страдают 57% работодателей, в Шяуляйском округе — 46%, Клайпедском — 41%, Алитусской — 31%.