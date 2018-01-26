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В ГД проверят информацию о подведении под банкротство ГКНПЦ имени Хруничева

Экономика

Тему поднял депутат Госдумы

В ГД проверят информацию о подведении под банкротство ГКНПЦ имени Хруничева
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 26 января 2018, 10:44 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету Госдумы по экономической политике проверить прозвучавшую публично информацию о том, что НПО «Молния» и ФГУП ГКНПЦ имени М. В. Хруничева подводятся под банкротство, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Депутат Госдумы от Москвы Николай Гончар («Единая Россия») отреагировал на заявление депутата от КПРФ Николая Коломейцева:

«Прозвучало утверждение, что НПО «Молния», Хруничева подводится под банкротство… Есть основание считать, что информация недостоверна».

Спикер Госдумы обратился к профильному комитету по экономполитике и промышленности изучить ситуацию.

«Попросим комитет по экономполитике и промышленности уточнить ситуацию и уточнить информацию, которую озвучил Коломейцев. И донести до сведения депутатов, что на заводах происходит», — сказал Володин.

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