Крипторубль займёт в России достойное место

Якутск, , 10:30 — REGNUM Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов 26 января прокомментировал внесение в Госдуму РФ законопроекта, которым крипторубль в России квалифицируется как платёжное средство. Эксперт считает, что у этой валюты есть все шансы занять достойное место среди платёжных систем страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Законопроектом предлагается внести крипторубль в список законных средств платежа на территории России. Защищать цифровой финансовый актив предлагается с помощью криптографических методов. Тем не менее Центробанк России считает выпуск и обращение криптовалют высокорисковаными потому, что такое платёжное средство ничем не обеспечено.

«Крипторубль займёт достойное место среди платёжных систем в стране, если он будет свободно обмениваться на рубли, — уверен Юрий Данилов. — Это общемировой тренд в экономике, так как платёжное средство, криптовалюта ускоряет оборот денежных средств из-за ускорения транзакций».

Эксперт также подчеркнул, что крипторубль также может применяться при продаже алмазного сырья и бриллиантов на биржевых площадках России и за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ против разрешения обмена криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, так как опасается сомнительных транзакций.

«Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания. Даже при идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до ее выхода на площадку обмена», — пояснили в ЦБ РФ.