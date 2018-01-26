72% граждан России считают, что живут в свободной стране

Москва, , 08:50 — REGNUM 63% граждан считают Россию передовой. 27% опрошенных (среди бедных — 39%) говорят, что она неразвитая и отсталая. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Богатой считают страну 49% опрошенных (на 9 п.п. меньше, чем год назад), бедной — 37% (среди нуждающихся — 44%).

Полагают, что живут в свободной стране, 72% населения, 22% (чаще горожане) считают Россию несвободной.

В представлении 47% граждан отношение к России в мире — необъективное. Объективным его считают 37% опрошенных.

Мнение, что к нашей стране относятся хорошо, менее популярно, чем обратное (39% против 50% соответственно).

При этом большинство граждан уверены в том, что Россию в мире боятся (84%), уважают (74%), что она наращивает международное влияние (71%).

Кроме того, убежденных в том, что Россия имеет репутацию богатой (64%), развитой (60% и свободной (58%), значительно больше, чем убежденных в обратном.

По мнению опрошенных, влияние России в мире в последние годы растёт в связи с тем, что возрастает военная мощь России, проводится открытая, миротворческая внешняя политика, это является заслугой президента РФ Владимира Путина.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 14 января 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России растёт число граждан, считающих себя счастливыми. Так, в декабре 2017 года назвали свою жизнь счастливой 77% респондентов. В январе 2008 года были счастливы 60% респондентов, а в сентябре 1998 года — 42%.

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