Банк России: Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания

Москва, , 08:25 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации выступает против разрешения обмена криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ЦБ РФ.

«Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания, — указывают в ЦБ. — Даже при идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до ее выхода на площадку обмена».

В пресс-службе Банка России считают, что вкладывать рубли, валюту или другое имущество можно только в токены, которые выпускаются в рамках российских ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение криптоактивов).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января 2018 г. Министерство финансов РФ опубликовало законопроект «О цифровых финансовых активах», который регулирует их выпуск и оборот.

В этом законопроекте министерство дает определение «токенам», которые выпускаются для привлечения финансирования, а также устанавливается порядок проведения ICO. Кроме того, в законопроекте очерчен правовой режим для криптовалют и майнинга.

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