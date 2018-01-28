Что же мы подарили Норвегии? Вопросы Баренцева моря

Москва, , 11:24 — REGNUM Достигнутая в 2010 году договоренность между Россией и Норвегией о границе в Баренцевом море критиковалась экспертами еще на момент ее заключения. И вот теперь к этой критике можно добавить еще один важный штрих. О том, как нефтегазовые месторождения могут стать камнем преткновения в отношениях двух стран, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Полностью договор от 2010 года носит название «О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане». Тогда, вместо того, чтобы отстаивать свои права в международном суде, Россия в лице Дмитрия Медведева подарила Норвегии около 80 000 лишних квадратных километров. А ведь еще в 80-е годы на этой территории предположительно указывались геофизиками крупнейшие месторождения нефти и газа.

По некоторым оценкам, их запасы могут превышать знаменитое Штокмановское газоконденсатное месторождение, являющееся на данный момент крупнейшим в мире. И хотя разведка шельфа пока не дала непосредственных результатов, в дальнейшем вопрос о богатствах Баренцева моря может стать очень острым.

Почему это так, читайте в статье: Плоды уступок в Баренцевом море: как Норвегия пользуется ошибкой России

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