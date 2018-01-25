Глава ФАС обещает РФ экономическое чудо

Москва, , 18:17 — REGNUM В России никогда не будет нормальной системы ЖКХ, если ей продолжит заниматься государство, а не частный бизнес, считает глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Об этом он заявил на состоявшейся 25 января пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, он сказал, что если «мы собираемся строить рыночное государство», то необходимо обеспечить свободу предпринимательской деятельности и пойти по пути стран, которые в своё время удивляли мир своими экономическими чудесами.

«Корейское экономическое чудо произошло после уничтожения госкорпораций, — заявил он. — Японское чудо возникло после того, как японские корпорации были разрушены. Китайское экономическое чудо связано с массовым развитием малого и среднего бизнеса».

Кроме того, он предположил, что в будущем следует принять закон, который изменит определение естественных монополий. К ним, в частности, перестанут относить порты и аэропорты и очень многие другие виды деятельности.

«Мы приватизируем значительную часть активов железных дорог, «Газпрома», разделим соответствующие бизнесы, — пообещал Артемьев. — Перед нами стоят большие задачи. РФ покажет экономическое чудо».

Развивая эту мысль, он посетовал на то, что многие отраслевые ведомства не хотят развития конкуренции. Так, он раскритиковал неэффективную работу Минэнерго в этом направлении и Российские железные дороги.

«Создали страшного монстра, — так охарактеризовал он РЖД. — Стратегического планирования как такового серьёзного нет. Генеральной схемы развития энергетики нет. Система экономики непонятна».

Также он добавил:

«Мы должны решить, что делать со старыми унитарными предприятиями. Во всём мире давно сделано то, что электрики и водопроводчики — это частный бизнес. Они конкурируют за рынок и потребителей».

В РФ этим занимаются бюджетные учреждения, и это, по мнению Артемьева, плохо.

«Им из бюджета выделяют деньги, а частник должен заработать сам, — заметил чиновник. — У нас никогда система ЖКХ не будет нормальной. До чего дошёл СССР, мы там и находимся. Несмотря на все усилия».

Причина якобы в том, что чиновник не заинтересован в результате работы, и поэтому государственные унитарные предприятия, бюджетные учреждения и прочие следует заменить на общества с ограниченной ответственностью, устраивать конкурсы, подписывать контракты с частниками и заставлять их платить штрафные санкции, если они не будут работать или станут работать плохо.

«Мы всё время вспоминаем сталеплавильные печи, заводы-гиганты, — сокрушался он. — Человека же интересует среда обитания. Дома, ЖКХ и всё, что создаёт нам отвратительное настроение. Мудрость в том, чтобы половину рынка оставить за государством и половину оставить частникам».

То, каким стандартом следует руководствоваться в проведении соответствующих реформ, Артемьев тоже пояснил.

«Если у тебя сегодня бегает 100% гостранспорта, то к 2025 году должно быть 50% частного, — проинструктировал он. — Если не справился, то вон отсюда!»

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что следует «уничтожить закон о естественных монополиях», и поведал, что одно из препятствий, которое мешает в РФ построить нормальную рыночную экономику, это «советская логика» и ментальность российских губернаторов:

«У половины губернаторов она современная, а у половины — советского типа. Сменится еще одно поколение, и будет получше, но начинать надо сейчас».

Напомним, что пресс-конференция была посвящена исполнению Национального плана развития конкуренции, который президент подписал 21 декабря 2017 года. Как сообщала ФАС, основные цели документа — это «повышение удовлетворённости потребителей и экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов». Кроме того, в случае успешной реализации этого плана в стране ожидается стабильный рост и развитие многоукладной экономики. Документ также предусматривает снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти к 2020 г. не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом и увеличение на 18% закупок у малого и среднего предпринимательства государственными и муниципальными заказчиками и госкомпаниями.